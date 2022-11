Binotto gaat aan de slag met zoveelste tactische misser

Remy Ramjiawan

Donderdag 17 november 2022 08:01

Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaat onderzoek wat nu precies de oorzaak is van de strategische misser, tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. Charles Leclerc was in de laatste sessie de enige coureur die op intermediates de baan op reed en dat was duidelijk de verkeerde keuze.

Het was een gokje van Ferrari, die hoopte dat de regen snel zou gaan vallen. Toen dit uiteindelijk niet viel was Leclerc het spreekwoordelijke haasje. Hij begon nog wel aan zijn snelle ronde en zat daarbij Sergio Pérez in de weg, maar brak deze af en mocht daardoor vanaf P10 starten. Teamgenoot Carlos Sainz stond wel op de juiste band en wist de vijfde tijd de laten noteren.

Loterij

Nadat Ferrari als derde en vierde eindigde in de Grand Prix, gaf Binotto, wiens positie als teambaas door Ferrari moest worden verdedigd na berichten over een dreigend ontslag, toe dat er fouten waren gemaakt en dat deze zouden worden onderzocht. "Uiteraard is het altijd een loterij wanneer je zulke weersomstandigheden hebt en het feit dat Kevin [Magnussen] op pole stond of [Lewis] Hamilton achtste op de grid of Pérez negende bewijst dat het een loterij is", opent Binotto.

Verkeerde beslissing

Toch moet hij hand in eigen boezem steken: "Maar we maakten het [de beslissing] verkeerd, omdat hij op dat moment de enige was op de intermediate en niet op slicks. Dat soort fouten in een situatie als een loterij kunnen altijd gebeuren en ze kunnen ook de juiste beslissing worden, want het is maar een weersverandering, die uiteindelijk een minuut later wel gebeurde. Maar waar ik samen met het team naar kijk is wat de processen waren die ons tot zo'n beslissing brachten en dat vind ik belangrijker dan de beslissing zelf en of het goed of fout was. Waarom doen wij dat terwijl anderen dat niet deden?."