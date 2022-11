Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton had 'veel geluk' dat hij met minimale schade kon ontsnappen na zijn botsing met Max Verstappen, zo vertelt de technisch directeur van Mercedes: Mike Elliot. De titelrivalen van vorig seizoen, zijn elkaar dit jaar nog niet zo vaak tegengekomen, maar in Brazilië was het weer eens raak.

De zevenvoudig kampioen zag in Brazilië na de herstart Verstappen langszij komen. In bocht twee kwamen de heren elkaar tegen en voor dat momentje werd de Nederlander aangewezen als schuldige. De Red Bull-coureur ging direct naar de pitbox om een nieuwe voorvleugel te halen, Hamilton voelde wel iets vreemds in de auto, maar kon alsnog doorrijden. Elliot onthult dat de Brit geluk heeft gehad, omdat hij nog kon door racen met relatief weinig schade.

Geluk

Op de vraag hoeveel schade de W13 van Hamilton had opgelopen en wat de gevolgen waren, zei Elliott: "We hebben echt geluk gehad. Met zo'n botsing kun je behoorlijk wat schade aanrichten aan de auto. Er was wel schade, maar de schade was niet enorm en wat betreft de aerodynamische prestaties was het niet iets wat de prestaties van Lewis zou verstoren." Direct na de botsing dacht Hamilton nog dat hij een lekke achterband had, maar de inhaalrace die eindige op P2 bevestigde dat er uiteindelijk nog prima met de W13 te racen was. "Het feit dat hij door het veld kon rijden en terugkwam op P2 laat zien hoe goed Lewis is, maar ook dat de auto niet enorm beschadigd was", aldus Elliot.

Droogte voorbij

Uiteindelijk was het voor Mercedes een uiterst succesvol weekend. Voor het team uit Brackley was dit jaar al snel duidelijk dat het de titelstrijd aan zich voorbij moest laten gaan en dus zette het in op het behalen van minimaal één overwinning. Al een aantal weekenden dit jaar, leek het erop of de achtvoudig constructeurskampioen een gooi naar de overwinning kon doen, maar pas in Brazilië lukte het. George Russell was niet alleen op zaterdag als eerste over de streep, dat gebeurde ook op zondag.