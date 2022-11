Remy Ramjiawan

Woensdag 16 november 2022 17:49

De F1 Power Rankings van de Grand Prix van São Paulo zijn bekend. George Russell wist zijn allereerst zege in de koningsklasse te pakken en dat levert hem de perfecte score van een 10 op. Lewis Hamilton kwam als tweede over de finish en zo staat hij ook in de Power Rankings, met een 8.8. Carlos Sainz sluit de top drie af en de Spanjaard krijgt voor zijn race een 8.6.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Russell krijgt perfecte score, Verstappen buiten top tien

De jury vond het optreden van Max Verstappen niet een vermelding in de top tien waard. De tweevoudig kampioen leidt nog altijd het klassement, maar krijgt geen score toebedeeld voor zijn optreden in Brazilië. Fernando Alonso startte de race op Interlagos vanaf plek zeventien en kwam als vijfde over de streep en dat levert hem de vierde plek op in de rankings, met een 8.4. Valtteri Bottas krijgt een 8.2 voor zijn weekend, ondanks dat hij als negende de zwart-wit geblokte vlag tegenkwam. Kevin Magnussen staat op P6 en de Deen kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst, nadat hij op de vrijdag zijn allereerst pole position wist te pakken. Een 7.6 krijgt Charles Leclerc van de jury voor zijn enerverende race in Brazilië, de Monegask had een onderonsje met Lando Norris, belandde in de bandenstapels, maar kon wonderbaarlijk genoeg zijn weg weer vervolgen.

Voor Sebastian Vettel's race heeft de jury een 7.4 uitgedeeld. De viervoudig kampioen was in zijn voorlaatste race van zijn Formule 1-carrière als elfde gefinisht, maar de jury prijst hem voor het kiezen van een alternatieve strategie. Esteban Ocon had het tijdens de sprintrace aan de stok met zijn teamgenoot, maar kwam tijdens de hoofdrace als achtste over de streep en dat terwijl hij vanaf P16 moest beginnen, het levert hem een 7.2 op. Norris begon het weekend met een voedselvergiftiging en was in de dagen erna vooral aan het herstellen daarvan. De Brit was de aanstichter in de crash van Leclerc en kreeg een vijf seconden straf en zijn bolide viel in ronde 52 uit, toch krijgt hij voor zijn weekend een 7.