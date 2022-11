Brian Van Hinthum

Woensdag 16 november 2022 10:58

Sergio Perez deed in het begin van het seizoen uitstekend mee in de strijd om de wereldtitel, maar uiteindelijk moest hij na een aantal slechte resultaten zijn uitgesproken droom over de wereldtitel te laten varen. De Mexicaan is vastbesloten om volgend jaar opnieuw een gooi te doen en zich in de strijd met Max Verstappen te mengen.

Het zag er allemaal erg rooskleurig uit voor de Mexicaan aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Volgend jaar weer meedoen

Uiteindelijk leek de ontwikkeling van de RB18 toch wat meer de kant van Verstappen op te vallen en moest Perez lijdzaam toezien hoe zijn prestaties minder en minder werden. "Het begon allemaal nog zo goed, ook al hadden we wat betrouwbaarheidsproblemen in het begin", vertelt hij tegenover Motorsportweek. "We deden vroeg mee om het kampioenschap. Ik had een aantal slechte races, waardoor ik de strijd om de wereldtitel moest laten varen. Op dat gebied is er dus wat werk aan de winkel. We moeten consistent blijven en dan kunnen we volgend jaar terugkomen en vechten voor de titel als we qua niveau een zelfde soort auto hebben."

Piek van de carrière?

De man uit Guadalajara vervolgt. "Het is belangrijk dat we het seizoen op goede wijze afsluiten, zodat we volgend jaar kunnen terugkeren en het hele seizoen sterk kunnen zijn." Perez krijgt de vraag of hij in de piek van zijn carrière zit. "Veel gaat afhangen van hoe comfortabel ik aan het begin van het seizoen met de auto ben. Dit jaar was ik dat ook, maar toen glipte het uit de vingers. Als Formule 1-coureurs werk je constant aan nieuwe uitdagingen, maar ik heb wel het gevoel dat ik op dit moment inderdaad op mijn best ben", besluit hij.