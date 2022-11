Lars Leeftink

Woensdag 16 november 2022 10:29 - Laatste update: 10:31

Enzo Fittipaldi is sinds deze maand onderdeel van het Red Bull Junior Team, en Helmut Marko is blij met de komst van de Braziliaan. Volgens de Oostenrijker heeft Fittipaldi de potentie om hoge ogen te gaan gooien.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Fittipaldi richting Red Bull gaat om zich te voegen bij het Junior Team dat de afgelopen jaren met onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen zoveel talent heeft geproduceerd. Fittipaldi is onderdeel van een race-familie, want Emerson Fittipaldi kwam natuurlijk al uit in de Formule 1 en Pietro Fittipaldi is meermaals in actie gekomen namens Haas.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen bewondert Michael Jordan: "Hield van zijn denkwijze"

Enzo

Tegenover ORF blikt Marko, adviseur van Red Bull, vooruit op hoe het komende seizoen er voor Fittipaldi uit gaat zien. "Fittipaldi zal uitkomen in de Formule 2. Als hij daar goed weet te presteren, dan is hij de juiste man voor ons. Brazilië heeft al een tijdje geen winnende coureur meer gehad. Het wordt weer eens tijd om daarvoor te zorgen. Misschien is Fittipaldi wel de geschikte kandidaat."

2022

In 2022 kwam Fittipaldi in actie in de Formule 2 namens Charouz Racing. Hij eindigde op de zesde plaats in het kampioenschap. Fittipaldi scoorde net zoveel punten als Jack Doohan en Jehan Daruvala. In deze raceklasse gaat Fittipaldi zich dus ook komend seizoen mogen laten zien, dit keer namens Red Bull. Vooral bij AlphaTauri lijkt er wel ruimte te zijn in de toekomst voor de Braziliaan, want Yuki Tsunoda heeft een eenjarig contract en Nyck de Vries is net aangetrokken. Bij Red Bull zitten Max Verstappen en Sergio Pérez momenteel op hun plek, zeker dankzij hun langdurige contracten.