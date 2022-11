Brian Van Hinthum

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen dit seizoen eigenlijk elkaar nauwelijks tegen op de baan, maar tijdens de Grand Prix van São Paulo was dat wel anders en meteen was het hommeles. Rick Winkelman vindt het allemaal wel heel toevallig dat Verstappen het hele seizoen vrijwel vlekkeloos doorkomt, maar dan toch uitgerekend met Hamilton weer een incident heeft.

De Grand Prix van São Paulo werd een memorabele rit op het circuit van Interlagos. Verstappen kwam vroeg in de race voor het eerst sinds lange tijd weer eens tot crashen met Hamilton. De Nederlander en de Brit gingen samen de eerste bocht in en de heren kwamen er niet helemaal zonder kleerscheuren uit. Voornamelijk Verstappen kwam belabberd uit de strijd: hij moest naar binnen en kreeg daarnaast ook nog eens een straf van vijf seconden aan zijn broek.

Toeval?

Het was eigenlijk het eerste incident dat Verstappen dit seizoen had en volgens Winkelman is het hoogst opmerkelijk dat dat uitgerekend met Hamilton gebeurt. "Ik vind het wel bizar. We hebben dit weekend weer veel gevechten gezien van Max met andere coureurs, denk aan het duel met Russell in de sprintrace. Sowieso hebben we dit jaar veel goede strijd gezien en coureurs die ook veel respect voor elkaar hadden", vertelt de commentator en analist tegenover Motorsport.com.

Magneten

Winkelman vervolgt: "En nu is er zo ongeveer het eerste de beste gevecht tussen Hamilton en Verstappen, en gelijk is er weer gedoe. Het is alsof ze als twee magneten tot elkaar aangetrokken zijn, er gaat altijd wel wat mis. Ik dacht bij mezelf ‘niet weer’", zegt hij. Het zorgde voor flashbacks naar 2021. "De gevechten waren gewoon niet leuk meer, waren te hard en niet sportief. Nu leken we dat weer eventjes te zien. Het eerste gevecht tussen Verstappen en Hamilton dit jaar en weer is er discussie, weer moet de wedstrijdleiding ingrijpen. Dat vond ik eigenlijk wel frappant, maar ook jammer."