Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022 15:16

Drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert gelooft dat de overwinning van George Russell tijdens Grand Prix van São Paulo het bewijs is, van de wisseling van de wacht bij Mercedes. De Duitse renstal gaf in het verleden Lewis Hamilton altijd de voorkeur boven zijn teamgenoten, maar dat zou in de toekomst dus kunnen veranderen.

Russell wist in Brazilië twee keer te winnen, waarbij de zege in de hoofdrace ongetwijfeld de mooiste zal zijn. Daarmee heeft de Brit ervoor gezorgd dat Mercedes sinds 2012 in elk seizoen een wedstrijd heeft weten te winnen. Daarnaast tekent het de vooruitgang die het team heeft weten te boeken, sinds de problemen rondom het porpoising zijn opgelost. Hamilton heeft in de laatste races laten zien dat hij nog altijd over het heilige vuur beschikt, maar uiteindelijk is het Russell die er met de overwinning op Interlagos vandoor ging.

Wisseling van de wacht

De zevenvoudig kampioen vocht zich terug na het momentje met Max Verstappen en met behulp van de safety car in de eindfase van de race. Russell hield het hoofd koel en zorgde ervoor dat zijn teamgenoot niet binnen DRS-afstand kwam en wist als eerste over de streep te komen op Interlagos. "Mr. Saturday heeft er nu ook Mr. Sunday van gemaakt", vertelt Herbert aan Sky Sports. Daarnaast wijst Herbert naar de verschuiving van de teamrollen. "Het is heel belangrijk in zijn strijd met zijn teamgenoot Lewis Hamilton, want de wisseling van de wacht begint. We hebben het zien beginnen met Max Verstappen die de afgelopen twee jaar twee keer kampioen is geworden, maar weet dat dit voor George iets heel bijzonders kan gaan worden in zijn carrière. Hij is erg populair over de hele wereld", zo bombardeert Herbert de enkelvoudig racewinnaar tot kampioen van de toekomst.

Russell wint op 'briljante' wijze

De Mercedes-coureur liet zich niet gek maken en wist de race te leiden vanaf het begin tot het einde. Het gevaar kwam vooral vanuit zijn teamgenoot, maar die wist hij voor te blijven. "Het was de manier waarop hij de race won. Hij deed het op zo'n mooie, consistente manier, hij stond onder druk, een druk die hij nog nooit heeft gevoeld, maar hij leverde. Een briljante prestatie", aldus Herbert.