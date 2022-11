Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022 13:24 - Laatste update: 13:25

Daar waar Ferrari aan het begin van het jaar nog als titelkandidaat werd beschouwd, moet het Italiaanse team inmiddels vrezen voor plek twee in het kampioenschap. Teambaas Mattia Binotto ziet het gevaar vanuit Mercedes toenemen en voorspelt een sombere toekomst, want de ontwikkeling van de F1-75 is door de budgetcap stopgezet.

De formatie uit Maranello kwam sterk uit de startblokken dit jaar. Ferrari koos er vorig jaar al vroeg voor om alle ontwikkelingstijd in de bolide van dit jaar te stoppen. Het wierp uiteindelijk zijn vruchten af, want Red Bull Racing moest aan de bak om het gevecht met de Italianen aan te kunnen gaan. Uiteindelijk namen de Oostenrijkers het stokje over van de Italianen, die niet alleen fouten op de baan maakte, ook tijdens de pitstops was het team niet altijd feilloos. Uiteindelijk moest de Scuderia de titelstrijd aan zich voorbij laten gaan, maar inmiddels is de renstal ook de prooi van Mercedes geworden. Bij Motorsport.com legt Binotto uit hoe de ontwikkeling van de auto dit seizoen is gegaan.

'Geen verrassing'

"Het was geen keuze; het geld voor het budgetplafond was gewoon op. We zaten dus gewoon aan het plafond. [Er was] geen mogelijkheid meer om de auto te ontwikkelen, dus we blijven nu gewoon hangen in onze ontwikkeling", zo legt Binotto de vinger op de pijnlijke plek. Daarnaast heeft Mercedes doorgepakt vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daar introduceerde het team uit Brackley een aantal updates, die zijn vruchten lijkt af te werpen. Het is voor Binotto daarom geen verrassing dat het Duitse team het nu zo goed doet. "Ze waren de snelste auto in de laatste races, dus het is geen verrassing, het resultaat in Brazilië. Ze hebben in Austin een nieuw aeropakket meegenomen, wat volgens mij goed heeft gewerkt, en ze profiteren ervan", zo deelt Binotto de complimenten uit.

Kosten

Ondanks dat de ontwikkeling van de F1-75 stilligt, wordt er achter de schermen wel hard gewerkt aan de auto van volgend jaar, zo benadrukt Binotto: "Uiteraard hebben we de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar niet in gevaar gebracht. Maar we hebben besloten om te stoppen met de huidige auto, want bovenop deze normale ontwikkeling aan de huidige [auto], moet je de onderdelen produceren om ze op de baan te brengen. En dat waren de extra kosten die we ons niet konden veroorloven."