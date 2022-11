Remy Ramjiawan

Voormalig wereldkampioen Jenson Button vindt de opmerking van Sergio Pérez, nadat Max Verstappen kenbaar had gemaakt dat hij geen gehoor zou geven aan de teamorder, opmerkelijker dan de actie van de Nederlander.

Richting het vallen van de vlag tijdens de Grand Prix van São Paulo, kreeg Verstappen de opdracht om zijn teamgenoot er voorbij te laten. De titelhouder gaf geen gehoor aan de opdracht en had daar zijn redenen voor, zo vertelde hij. De Mexicaan is nog altijd in gevecht met Charles Leclerc en dus kan hij een elk puntje goed gebruiken. Eerder dit jaar reed de viervoudig Grand Prix-winnaar wel in dienst van zijn teamgenoot en dus deelde de Mexicaan in Brazilië een sneer uit. "Het laat zien wie hij echt is", zo vertelde Pérez.

'Komt niet goed over'

Button was vooral verbaasd over de woedende berichten vanuit Pérez, zo vertelt hij in Any Driven Monday. "Ik ben eerder verbaasd over de opmerking van Checo. Het komt niet goed over. Als je zijn [Verstappen] commentaar hoort 'nee ik laat hem niet passeren en ik heb mijn redenen', dan denken we dat Max egoïstisch is en dat hij niet aan het team of zijn teamgenoot denkt. Ik zag iets in de media, ik weet niet of het waar is, maar ik denk dat hij erg boos was over de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco, waar Checo in de muur belandde", zo legt Button het debacle uit.

Gemiste kans voor Verstappen

De kampioen van 2009 wijst vooral naar de gemiste kans van Verstappen. "Max had hier zo goed uit kunnen komen, de wereldkampioen die zijn teamgenoot voorbij laat gaan zodat hij kan vechten voor de tweede plaats in het kampioenschap", zegt Button. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid volgens de Brit bij het team: "Je zou het aan Red Bull moeten vragen, als ze dit vooraf besproken hebben zoals Max zei, waarom vragen ze hem dan om dit in de race te doen? Het lijkt erop of het team dit niet goed heeft besproken voor het raceweekend en dat is een groter probleem. Red Bull heeft zichzelf in deze situatie gebracht."