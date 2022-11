Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 20:12 - Laatste update: 20:15

Peter Windsor is niet te spreken over het gedrag van Max Verstappen afgelopen weekend. De Nederlander liet duidelijk merken dat hij Sergio Pérez, in de slotfase van de race op P7, er niet langs ging laten voor P6. Het kwam de Nederlander op veel kritiek te staan, zowel binnen Red Bull als in de rest van de F1-wereld.

In zijn video op YouTube laat Windsor, Formule 1-expert, weten dat Verstappen een verkeerde indruk maakte afgelopen zondag. “Lewis was genadig in zijn nederlaag, terwijl Max voor het eerst dit jaar als een verwend kind zei: nee, ik ga niet de zesde plaats afstaan aan mijn teamgenoot die me veel geholpen heeft. Het is gewoon bizar.”

Kinderachtig

Volgens Windsor liet Verstappen afgelopen weekend niet zien dat hij volwassener is geworden, iets waar de Brit wel op had gehoopt. “In dat geval is het ongelooflijk kinderachtig en niet gepast voor iemand van zijn kaliber. Ik heb het hele jaar gedacht dat Max echt volwassen was en dat hij de mantel van een wereldkampioen met verantwoordelijkheid op zich neemt, maar wat we vandaag [zondag] zagen was Formule Ford-gedoe. Voor mij was het absoluut schokkend om te zien.”

Marko en Jos

Windsor denkt ook dat het gedrag van Marko en vader Jos Verstappen wel eens impact kan hebben gehad bij het maken van dit soort beslissen door Verstappen. “Ik vraag me af of er een soort invloed is van Helmut Marko en Jos Verstappen. We weten hoe vurig ze zijn en hoezeer ze zich met Max bezighouden. Max krijgt elk punt, elke positie, en we zagen dat in 2021 in de manier waarop ze hem opjutten bij elk gevecht met Lewis. Ik vraag me af of het dat is, maar zelfs als het zo is, ben ik teleurgesteld dat Max erin mee is gegaan.”