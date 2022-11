Brian Van Hinthum

De Grand Prix van São Paulo kende een opvallend slot toen Max Verstappen besloot om Sergio Perez niet voor te laten voor de finishvlag, waardoor er een soort oorlog binnen het kamp ontstond. Direct kwam er een soort complottheorie over Monaco bovendrijven en volgens Jack Plooij is deze theorie op waarheid berust.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Pole in Monaco

Na afloop werd er meteen gespeculeerd over de mogelijke reden waarom Verstappen de ogenschijnlijke rare actie uitvoerde en Perez niet voorbij liet. Er drukten geruchten de kop op over dat Verstappen nog boos was op de Mexicaan wat betreft de Grand Prix van Monaco. Robert Doornbos legt het uit in het Race Café. "Het was het tweede jaar op rij dat Max een pole verloor in Monaco door een crash. Het eerste jaar was het Charles Leclerc, het tweede jaar was het Perez", begint hij.

Plooij bevestigt geruchten

Doornbos vervolgt: "Die kwam aan bij de tunnel en die zag dat iemand schuin op de baan stond, hij spinde zijn auto en liet hem afslaan. Zelf achterwaarts het muurtje in. Als dat echt met opzet gebeurd is, is het wel een dingetje natuurlijk." Plooij haakt meteen in en zegt dat het verhaal waar is: "Dat heeft hij achteraf toegegeven! Checo heeft achteraf toegegeven dat hij dat expres gedaan heeft. Dat heeft Max nooit vergeten. Het zou dus een payback kunnen zijn. Max was op weg naar die pole", besluit de ex-pitreporter.