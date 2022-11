Brundle houdt het op race-incident: "Max verdiende wat meer ruimte"

Remy Ramjiawan

De botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen heeft veel stof voor discussie opgeleverd. Zo ook bij de analisten van het Britse Sky Sports F1. Martin Brundle stelt dat Hamilton wel iets meer ruimte had kunnen geven, Karun Chandhok vindt het een twijfelgeval

Uiteindelijk heeft de FIA de tweevoudig kampioen als schuldige aangewezen. Verstappen kreeg voor het onderonsje met Hamilton een vijf seconden straf. Tijdens zijn pitstop werden de seconden erbij opgeteld en uiteindelijk wist de Nederlander als zesde over de streep te komen. Hamilton gooide het op een incident dat alleen met Verstappen kan gebeuren, terwijl de Limburger stelt dat racen van twee kanten moet komen.

Het heeft allemaal te maken met de ruimte die de Nederlander kreeg, of het gebrek daaraan. Brundle zit in dit geval in het kamp van Verstappen. "Ik wijk niet af van wat ik eerder al zei. Hij verdiende echt wat meer ruimte in de tweede bocht", zo legt de voormalig Formule 1-coureur uit. Ook de wedstrijdleiding was van mening dat de Brit wel iets meer ruimte kon overlaten, maar vond het incident wel de verantwoordelijkheid van Verstappen en dus kreeg hij daarom alsnog de straf toebedeeld.

Collega Chandhok weet niet precies hoe hij het moet beoordelen, maar is wel van mening dat als het hier om een wereldtitel ging, dat er dan misschien wel anders was gehandeld. "Max zit in de eerste bocht nog voor Hamilton. Maar omdat Lewis aan de binnenkant zit legt hij een kortere afstand af met een hogere snelheid en Lewis ligt er dan opeen een halve auto voor. Mocht Lewis er niet hebben gezeten, dan had Max een veel lagere snelheid moeten nemen. Lewis had wat meer ruimte kunnen overlaten, want het gat zou altijd sluiten. Hij dacht waarschijnlijk dat Max zou opgeven", aldus de Chandhok .