Van der Zande wijst naar oorzaak crash: "Hier was Max pissed off om!"

Remy Ramjiawan

Maandag 14 november 2022 00:09

Renger van der Zande heeft een opmerkelijke theorie over de crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. In het Race Café wijst de coureur naar de herstart na de safety car, waarbij Hamilton op het rechte stuk even van zijn gas af gaat en Verstappen naar de zijkant duwt. Dat akkefietje zou ervoor gezorgd hebben dat de Nederlander niet inhield in de tweede bocht, waar uiteindelijk ook de straf voor volgt.

Tijdens de Grand Prix van São Paulo was het weer eens raak tussen de titelrivalen van vorig jaar. Gevechten tussen Verstappen en Hamilton zijn altijd op de scherp van de snede, zo ook in Brazilië. Ondanks dat Verstappen al een tijdje zijn tweede titel binnen heeft, haalt een gevecht met Hamilton toch altijd iets extra's naar boven. De knokpartijen zijn vaak erg interessant en vooral ook intens, maar eindigen soms ook in tranen, zoals we vorig jaar een aantal keren hebben gezien.

Getriggerd

Bij het afspelen van de herstart na de neutralisatie, laat Van der Zande van zich horen: "Hier wil even wat over zeggen. Je ziet hier Hamilton die op zijn gas gaat en eigenlijk te laat. Verstappen wordt naar buiten geduwd en die moet [op het rechte stuk] van zijn gas af en dit is wanneer Verstappen 'pissed off' is en denkt: nu ga ik er alles aan doen om jou in te halen, door midden te rijden of wat dan ook, maar ik ga er voorbij. Ik laat me niet me niet van me gas af en in het gras drukken."

Tijdens de sprintrace vochten George Russell en Verstappen ook enkele ronden met elkaar, waarbij zij wel door de bochten kwamen. "Ik denk dat dat moment hem getriggerd heeft om extra agressief die bocht twee in te gaan", zo sluit Van der Zande af over de touché tussen Hamilton en Verstappen.