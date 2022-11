Jan Bolscher

Lewis Hamilton gelooft dat Mercedes de afgelopen races absoluut een stap in de juiste richting heeft gezet met de W13, maar vraagt zich tegelijkertijd af of Red Bull Racing en Ferrari "een stap terug" hebben gezet.

Mercedes kwam begin dit jaar al snel tot de pijnlijke ontdekking dat de plank was misgeslagen met de W13, waarna er een moeizaam seizoen met weinig échte hoogtepunten volgde. Red Bull Racing heeft een einde gemaakt aan de achtjarige kampioensreeks van Mercedes en met nog twee races te gaan, staan er nog altijd geen overwinningen op het bord. In de Verenigde Staten lijkt de Duitse grootmacht echter een grote stap te hebben gezet aan de hand van de introductie van een updatepakket. De verschillen met Red Bull Racing en Ferrari zijn kleiner geworden, en in Brazilië bestaat de eerste startrij respectievelijk uit George Russell en Lewis Hamilton.

Hamilton positief

Hamilton heeft dan ook goede hoop dat Mercedes aankomende winter het gat met de concurrentie kan dichten: "Ik denk dat we absoluut een stap aan het zetten zijn. We weten dat we echt een aantal veranderingen aan de auto door kunnen voeren waarmee we onszelf in een betere positie kunnen brengen om volgend seizoen mee te vechten", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen op de persconferentie na afloop van de sprintrace.

Concurrentie stap terug gezet

De Brit begrijpt tegelijkertijd echter niet helemaal waar de plotselinge ommezwaai vandaan komt: "We hebben absoluut een stap vooruit gezet, maar het lijkt bijna alsof de andere twee teams een stap terug hebben gezet. Ik weet niet of dat klopt, maar zo voelt het wel. We weten welke richting we opgaan en wat we moeten doen om volgend jaar mee te kunnen vechten. We zullen super gefocust zijn. Iedereen die ik ken is er nu al klaar voor om deze winter op te komen dagen en werk te verzetten", aldus Hamilton.