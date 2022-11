Jan Bolscher

Zondag 13 november 2022 16:59

Max Verstappen zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen door op de mediums aan de start van de sprintrace in Brazilië te verschijnen, maar Formule 1-expert Peter Windsor denkt te weten waarom de Nederlander en zijn team die beslissing hebben genomen. Het antwoord is te vinden in de data van de tweede vrije training.

Verstappen en Nicholas Latifi waren afgelopen zaterdag de enige twee coureurs die de sprintrace op Interlagos op de medium band verreden. De rest van het veld koos voor de softs, wat achteraf de juiste beslissing bleek te zijn. De Nederlander kreeg zijn gele sloffen niet op temperatuur en moest hierdoor vanaf de leidende positie George Russell, Carlos Sainz en Lewis Hamilton aan zich voorbij laten gaan. In het duel met Sainz liep hij daarnaast schade aan zijn voorvleugel op, wat de race pace van Verstappen niet ten goede kwam.

Opvallende bandenkeuze

De beslissing van Verstappen en zijn team om op de softs te vertrekken kon op weinig begrip rekenen vanuit zowel veel kijkers thuis als analisten op televisie. Windsor denkt echter te weten waarom Red Bull Racing Verstappen wel op de softs moest zetten. Kijkend naar de data van de tweede vrije training voorafgaand aan de sprintrace, blijkt namelijk dat Verstappen aanzienlijk langzamer was dan zijn concurrenten tijdens de lange run op de zachte band.

Langzaam op de softs

Zo was Verstappen tijdens zijn eerste drie ronden bijvoorbeeld goed voor een 16.6, 16.8 en een 16.7, waar Hamilton een 15.1, 15,9 en 15,9 neerzette. Ook de mannen van Ferrari waren constant een fractie sneller, al was het verschil daar aanzienlijk minder groot. "Ik denk dat die run op de zachte band Max Verstappen en Red Bull heeft laten denken: 'Kijk, als we nu aan de race beginnen op de softs, zullen we niet zo snel zijn. We kunnen dus net zo goed iets anders proberen'", vertelt Windsor op zijn YouTube-kanaal.

Hoge bandenslijtage

Op de harde band was hij overigens wel sneller dan de concurrentie, al was die compound voor de sprintrace natuurlijk nooit een optie. Het lijkt er in ieder geval op dat Verstappen een moeilijke Grand Prix van Brazilië tegemoet gaat. De Nederlander heeft een extra setje softs over ten opzichte van de concurrentie doordat hij de sprintrace op de mediums verreed, maar de RB18 lijkt in hoog tempo korte metten te maken met het rode rubber.