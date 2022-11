Jan Bolscher

Zondag 13 november 2022 15:39 - Laatste update: 16:05

Max Verstappen was samen met Nicholas Latifi de enige coureur die afgelopen zaterdag de sprintrace in Brazilië verreed op de medium band, waar de rest van het veld koos voor de zachtste compound. Robert Doornbos spreekt van "een bijna arrogante keuze" van de tweevoudig wereldkampioen en zijn team.

Verstappen ving de sprintrace aan vanaf de tweede stek, nadat Kevin Magnussen op vrijdag onder wisselvallige weersomstandigheden op sensationele wijze pole positon pakte. De Red Bull Racing-coureur had niet lang nodig om aan de Deen voorbij te gaan, maar wist zijn banden vervolgens niet goed op temperatuur te krijgen. George Russell opende zodoende succesvol de jacht, waarna later ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton langszij kwamen. In het gevecht met Sainz raakte Verstappen het achterwiel van de Ferrari-coureur, waardoor hij een deel van zijn voorvleugel verloor en nog meer in moest leveren qua snelheid. Uiteindelijk was P4 het hoogst haalbare.

Artikel gaat verder onder video

Bijna arrogant

Doornbos is kritisch over het feit dat Verstappen en zijn team kozen voor de medium band: "Je kan het bijna een arrogante keuze noemen door te zeggen: 'Ik heb zoveel over speed, ik haal Magnussen in en verdwijn aan de horizon'", klinkt het in zijn analyse op Ziggo Sport. "Je maakt uiteraard geen pitstop, dus hoe ga je om met de slijtage? We weten dat Max een soort bandenfluisteraar is, dat hebben we tijdens de laatste Grand Prix ook gezien. Maar hij kreeg ze gewoon niet écht op temperatuur. Toen hij Magnussen inhaalde dacht ik nog: dit is het moment waarop hij zijn ritme vindt, maar je zag hem al glijden en problemen met de tractie hebben terwijl die auto toch een stukje lichter is dan met een volle tank."

Onnodig contact met Sainz

Gevraagd naar waarom hij het een arrogante keuze vindt, klinkt het: "Omdat je met een sprintrace weet dat je eigenlijk wel moet kiezen voor die zachtste compound. Het is een korte run naar de eerste bocht, maar je wil toch dat momentum pakken." Het moment met Sainz was daarnaast een zeldzaam foutje van Verstappen, aldus Doornbos: "Max had eigenlijk rechtdoor moeten rijden en zijn verlies moeten pakken, maar hij stuurt te vroeg in en beschadigt daardoor zijn voorvleugel die er later op het rechte stuk af wappert. Dat ga je merken qua downforce, die auto's zijn zo gevoelig. Dat was echt onnodig, want hij was al gezien. Hij ziet Sainz, hij weet dat je daar met zijn tweeën naar beneden kunt gaan, maar dan kom je later ruimte tekort. Je kan de auto wel wat door laten rollen zodat je niet je voorvleugel beschadigt, wat hij daar wél doet", klinkt het.