Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 00:23

De stewards stelden na afloop van de Grand Prix van São Paulo een onderzoek in naar Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu wegens het verkeerd opstellen bij de start. De drie coureurs worden echter niet bestraft voor de geconstateerde overtredingen.

Het onderzoek werd na afloop van de sprintrace in Brazilië ingesteld wegens het verkeerd opstellen voor de start. De drie coureurs zouden zich namelijk te ver naar buiten en te ver naar voren hebben opgesteld bij de start van de sprintrace, waardoor er een onderzoek ingesteld werd naar het potentieel behalen van een voordeel en of er daadwerkelijk verkeerd gepositioneerd werd door Hamilton, Ricciardo en Guanyu.

Geen straf

Het drietal komt echter weg met de acties, omdat de FIA heeft geconstateerd dat er geen voordeel behaald is en ook de vakken waar zij in moesten posteren kleiner waren dan normaal. Na uitgebreid bestuderen van de onboardbeelden van de drie coureurs en het bekijken van de plekken op de grid, is geconstateerd dat het voor de drie heren lastig was om duidelijk te zien waar de lijnen en vakken precies waren. Om die drie redenen is er dus besloten om niet over te gaan tot actie, waardoor zij gewoon van hun bemachtigde plek mogen vertrekken op zondag. De eerste Mercedes-startrij blijft nu dus officieel staan.