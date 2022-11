Hoe laat begint de Grand Prix van São Paulo?

Brian Van Hinthum

Zondag wordt alweer de 21e en meteen de voorlaatste race van het seizoen gereden op het Autodromo Jose Carlos Pace, ook wel Circuit Interlagos genoemd. Max Verstappen weet in ieder geval na zaterdag dat hij aan de bak moet voor overwinning nummer vijftien. Hoe laat doven de lichten in São Paulo?

Na een rustige, zakelijke en gecontroleerde eerste vrije training waarin iedereen de benodigde data verzamelde en kwalificatie runs deed, was vrijdagavond 20:00 uur Nederlandse tijd het moment om te gaan kwalificeren voor de sprintrace van zaterdag. Magnussen bleek, omdat het gedurende Q3 harder ging regenen en de Deen toen bovenaan stond, P1 te veroveren. De eerste pole voor Magnussen en Haas in de Formule 1. Verstappen moest het doen met P2, terwijl George Russell als derde eindigde.

Zaterdag

Op de zaterdag startte de Deen nog wel goed, maar hij viel zoals verwacht wel snel terug in de pikorde. Verstappen pakte op dat moment op zijn mediums nog de leiding, maar moest later lijdzaam toezien hoe de strategische keuze van Red Bull Racing in de soep liep. Verstappen kon met zijn RB18 de snellere concurrentie die op de softs stonden geen tegenstand bieden en hij kelderde dan ook redelijk machteloos van het podium, waardoor hij als vierde over de streep kwam. Op zondag start hij vanaf de derde stek achter beide Mercedessen, want Carlos Sainz op P2 heeft een gridstraf aan zijn broek. George Russell en Lewis Hamilton starten verrassend van de eerste startplek.

Hoe laat gaan we racen?

Het betekent dus dat Verstappen aan het werk moet in Brazilië als hij zijn vijftiende zege van het seizoen wil boeken. Wie zondag de race wil bekijken, kan dat met het bord op schoot gaan doen. De Grand Prix van São Paulo gaat namelijk om 19:00 uur van start en het belooft een prachtige race te worden.