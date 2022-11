Brian Van Hinthum

Zaterdag 12 november 2022 22:50

Het werd zaterdag voor Red Bull Racing en Max Verstappen een middag om snel te vergeten in Brazilië. De tweevoudig wereldkampioen verdween op de mediumbanden van het podium en had eigenlijk niks in de melk te brokkelen tegen de drie mannen voor hem. Christian Horner trekt het boetekleed aan wegens de gefaalde strategie.

Verstappen leek na de vrijdag goede papieren te hebben om op zaterdag de sprintrace in São Paulo op zijn naam te schrijven. De Nederlander startte dan weliswaar vanaf de tweede stek, maar moest alleen Haas-coureur Kevin Magnussen voor zich dulden en dus lagen er kansen voor Verstappen. Deze kwamen er echter niet. De Red Bull-coureur startte samen met Nicholas Latifi als enige op de mediumband tegenover de softs van de rest van het veld en daarvoor betaalde hij uiteindelijk de prijs.

Beslissing voor mediums

Verstappen kon met zijn RB18 de snellere concurrentie die op de softs stonden geen tegenstand bieden en hij kelderde dan ook redelijk machteloos van het podium. Horner reageert na afloop bij Sky Sports. "We dachten dat de softs gelimiteerd waren. We maakten de beslissing om te starten op de mediums. Als de eerste twaalf ronden overleefd konden worden, zou het tweede gedeelte van de race comfortabeler worden. Dat lukte, maar uiteindelijk hadden we veel meer degradatie dan de rest. Ook had Mercedes vandaag een ontzettend snelle auto die we niet van ons af konden houden", claimt de Brit.

Strategisch voordeel

Hij vervolgt: "Ze hebben deze auto enorm ontwikkeld gedurende het seizoen en staan nu dichterbij. De prestaties van ze zijn dus niet bepaald verrassend", zegt Horner. Hij valt nog eens terug op de bandenkeuze. "Ik denk dat de soft vandaag de betere band voor ons was geweest, maar we hebben nu wel het voordeel dat we een extra set meenemen naar morgen. We hebben het vandaag strategisch weggegeven, maar hopelijk krijgen we het morgen terug. Het is in ieder geval een opzet voor een fascinerende Grand Prix morgen."