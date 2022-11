Brian Van Hinthum

Zaterdag 12 november 2022 21:21

Lewis Hamilton gaat zondag de uitgelezen mogelijkheid krijgen om tóch nog zijn overwinning van dit seizoen te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen start samen met teamgenoot George Russell zondag vanaf de eerste startrij en natuurlijk ziet hij dus zijn kansen schoon voor een mooi resultaat in São Paulo.

Mercedes zal er naar alle waarschijnlijkheid geen rekening mee hebben gehouden dat ze dit jaar nog eens vanaf de voorste startrij mochten gaan beginnen. Dat gaat echter zondag tóch gebeuren, want met een uitstekende sprintrace van Russell en Hamilton en de gridstraf van Carlos Sainz, gaan zij de race op zondag vanaf een complete eerste Mercedes-startrij aanvangen. Hamilton kan dan op jacht naar tóch nog een overwinning in zijn momenteel overwinning-loze seizoen.

Mooi resultaat

Na afloop van de sessie in São Paulo reageert de zevenvoudig wereldkampioen, die deze week tot ereburger werd uitgeroepen in het Zuid-Amerikaanse land, op zijn sprintrace op Interlagos. "Ik ben zo blij, dit was een ongelofelijke week. Gisteren hadden we een moeilijke dag, maar ik maakte vandaag mijn weg naar voren. Felicitaties aan George. Dit resultaat is voor iedereen op de fabriek die zo hard werk om dit mogelijk te maken", reageert hij na afloop.

Blik op zondag

De Britse coureur vervolgt en blikt vooruit naar de zondag: "Dat we op de eerste startrij staan is ongelofelijk. We moeten morgen samenwerken als team en hopelijk kunnen we de gasten achter ons van ons afhouden. We gaan er hard voor vechten, hopelijk wordt het goed veer en krijgen we een mooi gevecht." Hamilton hoopt zijn Braziliaanse fans te belonen voor hun fanatieke support. "Zeker, een overwinning hier in Brazilië zou geweldig zijn", besluit hij.