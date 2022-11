Haas eerste Amerikaanse constructeur in bijna halve eeuw op pole in F1

Vincent Bruins

Vrijdag 11 november 2022 22:32 - Laatste update: 22:32

Kevin Magnussen pakte een sensationele pole positie in de half natte, half droge kwalificatiesessie op het circuit van Interlagos nabij São Paulo in Brazilië. Het is dan ook voor het eerst dat het Haas F1 Team pole positie heeft. De laatste keer dat een Amerikaanse constructeur het snelst was in de kwalificatie in de Formule 1 was 47 jaar geleden.

Shadow Racing maakte haar debuut in de Formule 1 in 1973 na een aantal seizoenen in de Can-Am te hebben deelgenomen. Het team van Don Nichols was al gauw succesvol. George Follmer pakte het eerste podium voor Shadow in Montjuïc in Spanje. Het was pas de tweede race voor de door Universal Oil Products-gesteunde équipe. Jackie Oliver pakte datzelfde seizoen ook nog een podium in Canada op het circuit dat we nu kennen als Canadian Tire Motorsport Park. Twee jaar later streed Shadow om de pole positie in de kwalificaties.

Artikel gaat verder onder video

1975

De Shadow DN3- en DN5-modellen van 1975 waren snel, maar niet betrouwbaar, zoals veel auto's in die tijd op de grid. Jean-Pierre Jarier behaalde de eerste pole positie voor Shadow in de seizoensopener van dat jaar. Die werd verreden op het circuit nabij Buenos Aires in Argentinië. Jarier was 0.43 seconde sneller dan Carlos Pace, de coureur naar wie Autódromo José Carlos Pace in Interlagos is vernoemd - toevallig ook het circuit waar Magnussen dus op pole staat. In de opwarmronde ging de versnellingsbak echter al kapot. Jarier was ook het snelst in de kwalificatie in Brazilië, de tweede Grand Prix van 1975. De Fransman behield de leiding tot en met ronde 32 van 40, totdat het brandstofsysteem hem in de steek liet. Tom Pryce pakte de derde en laatste pole positie van Shadow. De Brit bleef op Silverstone aan de leiding, totdat hij een crash meemaakte halverwege de race.

OOK INTERESSANT: Zo reageert het internet op de spectaculaire pole position van Magnussen in Brazilië