Brian Van Hinthum

Donderdag 10 november 2022 15:54

De Formule 1-kalender bracht het nodige teweeg binnen de paddock. Voor het eerst in de geschiedenis staan er maar liefst 24 races op het programma en dat zorgde voor het nodige commentaar. Maar wanneer wordt nu welke race gereden? Wij zetten de hele kalender overzichtelijk op een rijtje.

De kalender voor 2023 is daar. Het duurde even, maar het bomvolle programma voor het volgende jaar is goedgekeurd. Zoals inmiddels gebruikelijk openen we het seizoen in Bahrein. De eerste race van het jaar wordt al behoorlijk vroeg gereden. Op 5 maart brandt het nieuwe seizoen namelijk los in Sakhir. Net als vorig jaar gaan we vervolgens naar Djedda en Australië, om vervolgens terug te keren bij een oude bekende. De Grand Prix van China keert namelijk na een lange afwezigheid van vier jaar terug op de kalender, al blijft er wel een mogelijk risico op afgelasting hangen rondom de race. De Grand Prix van Nederland is de eerste race na de zomerstop en we sluiten af in Abu Dhabi.

De complete kalender van 2023