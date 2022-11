Lars Leeftink

Viaplay kent een moeizame start van het tijdperk in Nederland, en de rechten die het heeft voor onder meer de Formule 1, Premier League en Bundesliga hebben tot nu toe wisselvallige resultaten opgeleverd. Mensen die hun abonnement al opgezegd hebben, krijgen nu een optie.

Dit jaar nam Viaplay de rechten van de Formule 1 over van Ziggo Sport. Vanaf de testdagen begin dit seizoen, toen Viaplay zijn debuut maakte, kreeg de streamingdienst veel klachten binnen. Veel mensen hadden problemen met de audio, kregen slechte beelden te zien, hadden problemen met het terugkijken van de sessies of zagen de stream tijdens de sessie vaak uitvallen. Het leverde Viaplay veel kritiek op, en onder druk van de consumentenbond besloot het ook met compensatie te komen als abonnees konden bewijzen dat ze problemen hadden die de ervaring kon verpesten. Veel mensen zijn inmiddels ook al afgehaakt bij Viaplay en besloten hun abonnement op te zeggen.

Ex-abonnees

Deze mensen hebben een mail gekregen of gaan nog een mail krijgen met daarin een aanbieding van Viaplay. Dit weet TotaalTV te melden. In de mail valt te lezen dat abonnees die hun abonnement opgezegd hebben, nu een maand gratis van Viaplay kunnen genieten. Dit kan echter alleen als deze mensen besluiten weer een abonnement te nemen. Op deze manier hoopt Viaplay de mensen die het de afgelopen maanden verloren is, weer terug te krijgen en zo qua abonnees weer groter te worden. De actie loopt tot zondag 13 november. Het zou betekenen dat de laatste twee F1-weekenden van het seizoen gratis te zien zijn voor deze mensen.

Verlies

Eerder maakte Viaplay nog bekend dat het in Nederlander over de 1 miljoen abonnees was gegaan. Toch gaat het financieel gezien een stuk minder voor de streamingdienst, en dit kan vanaf eind november nog een stuk erger worden. Veel mensen hebben een abonnement vanwege de Formule 1, en aangezien het seizoen over twee weken afgelopen is kan dit betekenen dat er een nieuwe stroming aan opgezegde abonnementen komt.