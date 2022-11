Lars Leeftink

Woensdag 9 november 2022 12:41 - Laatste update: 12:41

Nyck de Vries is blij met de relatie die hij heeft met Max Verstappen. De Vries maakt volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 mee, en hoopt dat hij net zoveel steun krijgt in Zandvoort als Verstappen de afgelopen twee jaar kreeg.

De Vries heeft na jaren zoeken en geruchten over een mogelijke stap dan eindelijk zijn stoeltje in de Formule 1 te pakken. Nadat Pierre Gasly vertrok naar Alpine en Colton Herta als opvolger afviel vanwege het ontbreken van een superlicentie, kwam de Vries bij het zusterteam van Red Bull in beeld. De Vries overtuigde het team in Monza, toen hij in moest vallen voor Alexander Albon en negende werd tijdens de race.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko ziet Hamilton en Leclerc als enige 'halverwege' niveau Verstappen zitten

Verstappen

In de podcast Beyond the Grid vertelt De Vries over zijn relatie met Verstappen, waar hij volgend jaar samen mee in de Formule 1 zal racen. "Ik denk dat we het karten en racen in onze jongere jaren op dezelfde manier hebben benaderd. We reisden allebei rond in een busje met onze vaders. We respecteerden elkaar gewoon echt en zagen elkaar zo'n beetje elk weekend. Zoals een grote broer dat doet moedigde hij me een beetje aan, dat was erg aardig. Hij heeft me erg gesteund."

Zandvoort

De Vries gaat volgend jaar voor het eerst rijden tijdens de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Verstappen heeft deze race al twee keer mogen rijden en winnen, maar voor De Vries wordt het de eerste keer. De Nederlander hoopt dat hij net zoals Verstappen gesteund worden tijdens dat raceweekend. “Uiteraard verdient Max alle steun van de wereld, vooral van ons land. Hij is en was geweldig. Maar hopelijk zijn er ook wat oranje fans die voor mij juichen!”