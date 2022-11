Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 19:54

Helmut Marko zag hoe enkele weken geleden zijn goede vriend Dietrich Mateschitz te overlijden kwam op 78-jarige leeftijd. Meteen werd er natuurlijk ook gekeken naar de organisatie van Red Bull Racing en of daar eventuele verandering in zouden komen, maar als het aan Marko zelf ligt, wordt de bekende filosofie doorgezet.

Enkele weken geleden kwam de 78-jarige Mateschitz te overlijden na een kort ziekbed. De steenrijke zakenman was in 1994 de co-oprichter van het gigantische bedrijf dat we tegenwoordig allemaal kennen van de energiedrankjes. Vanuit die functie heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het Red Bull Racing dat we vandaag de dag kennen. Mateschitz verkocht in 2004 zijn aandeel van 60 procent in het team van Sauber, waar hij in 1995 met Red Bull ingestapt was, om de renstal van Jaguar over te nemen. Dat zou het begin zijn van wat we vandaag de dag kennen als de grootmacht Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Zelfstandigheid

Recent werden Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) en Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments) geinstalleerd als de vervangers van Mateschitz, die toch voornamelijk vanaf de achtergrond opereerde en sowieso weinig veranderingen doorvoerde. "Natuurlijk zullen er dingen veranderen, maar Red Bull Racing is het sterkste en meest efficiënte marketinginstrument van het bedrijf. In het verleden hebben we al heel zelfstandig gewerkt en we hoefden ons als enige niet aan bepaalde bedrijfsregels te houden", stelt Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Rol van Marko

"Deze zelfstandigheid hadden we met toestemming van Mateschitz. Inmiddels is al bekend dat de nieuwe directie de Formule 1-activiteiten wil doorzetten", stelt de Oostenrijker. Hij krijgt de vraag wat het voor zijn rol kan betekenen. "Er zullen binnenkort onderhandelingen plaatsvinden in Thailand. Ik ben onafhankelijk en het hangt af van de algehele structuur. Maar we hebben nog veel te doen en het gaat goed", besluit hij .