Ewan Gale & Brian van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 17:14

Lewis Hamilton heeft een bijzondere band met het land van Brazilië, de plek waar het komend weekend alweer de 21e Grand Prix van het seizoen gereden wordt. De Brit werd deze week daar uitgeroepen tot ereburger van Brazilië en Toto Wolff geeft aan dat hij en Mercedes ontzettend trots zijn op de coureur.

Hamilton is officieel ereburger van Brazilië. Ayrton Senna is de grote idool van de zevenvoudig wereldkampioen en de Brit onderhoudt dan ook een uitstekende band met de Senna-familie. Mede om die reden is Hamilton uiterst populair onder het Braziliaanse publiek, zoals ook in 2021 bleek toen de Mercedes-coureur op het circuit van Interlagos één van de beste races uit zijn carrière reed door tijdens de sprintrace en de Grand Prix vanaf achteraan alsnog de overwinning te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Ayrton Senna

Hamilton heeft aangegeven zich nu 'één van hen te voelen' op het congres in Brasilia en Wolff is dan ook ontzettend trots op zijn pupil. "Het is een speciaal moment voor Lewis nu hij een ereburger van Brazilië is geworden", opent de Oostenrijker zijn felicitaties. Ook Wolff trekt de vergelijkingen met de legendarische Senna. "Om erkend en bejubeld te worden door een land waar Ayrton Senna vandaan komt, is een gevolg van Lewis zijn ongelofelijke prestaties."

OOK INTERESSANT: Marko ziet inflatie als oorzaak voor toekomstige problemen met budgetcap

Obrigado

De Mercedes-baas vervolgt: "En dan heb ik het zowel over de prestaties op het asfalt van Interlagos als het spelen van advocaat van diversiteit in onze sport. Dit is van elk lid van ons team: Lewis, we zijn ongelofelijk trots op jou. 'Obrigado' voor wat we samen tot nu toe hebben weten te bereiken en we kijken uit naar wat er nog aan zit te komen", besluit de trotse Wolff. De teambaas gaat dit weekend met Hamilton op zoek naar overwinning nummer één van het seizoen.