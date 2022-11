Lars Leeftink

Helmut Marko denkt dat er op dit moment al minimaal zes teams over de budgetcap zijn gegaan in 2022. Marko zegt dit naar aanleiding van de overschrijding van de budgetcap in 2021 door Red Bull.

In 2021 bleek Red Bull 1.8 miljoen pond over de budgetcap van 2021 te zijn gegaan. Als straf kreeg het hiervoor een boete van 7 miljoen dollar en 10% minder tijd in de windtunnel. Voor veel teambazen was dit niet voldoende, ondanks dat het document van de FIA duidelijk maakte dat het om een 'minor breach' ging, er geen opzet was en het vooral om overtredingen ging die niets met de prestaties van de auto te maken hadden.

Marko, adviseur van Red Bull, zegt tegenover Auto, Motor und Sport dat hij denkt dat veel teams dit seizoen al over de budgetcap zijn gegaan. "Ik denk dat de huidige status is dat zes teams er overheen zijn. Inflatie is iets dat in die mate niet berekenbaar was. Zeker als het om energiekosten gaat." Ondanks dat het momenteel lastig inschatten is, zegt Marko dit niet voor niets.

In 2022 heeft Red Bull de Formule 1 gedomineerd. Max Verstappen werd met overmacht in Japan al wereldkampioen, terwijl Red Bull in de Verenigde Staten het kampioenschap bij de constructeurs al kon beslissen. Toch hebben veel teams hun ontevredenheid over de budgetcap al laten blijken. De budgetcap werd ingesteld voordat de inflatie de wereld begon te domineren. De cap gaat elk seizoen wat naar beneden, en aangezien er vorig jaar al teams overheen gingen, is de kans aanwezig dat dit weer het geval is. De budgetcap wordt namelijk lager, maar de prijzen in de wereld worden alleen maar hoger. Het brengt de teams hoe dan ook in een lastige situatie, zeker met meer races in aantocht.