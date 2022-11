Ian Parkes & Lars Leeftink

Dinsdag 8 november 2022 14:12 - Laatste update: 15:22

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat de bereidheid om "grenzen te verleggen" achter het recordbrekende F1-seizoen van Max Verstappen zit. Volgens de Brit is de tweevoudig wereldkampioen dit seizoen beter dan ooit. Horner vindt ook dat het team "ongelooflijk trots" kan zijn dat het Verstappen en Sebastian Vettel heeft geholpen om twee van de drie meest succesvolle coureurs te worden in één F1-seizoen.

Verstappen heeft het record voor de meeste overwinningen in één seizoen op zijn naam staan, nadat hij in Mexico zijn veertiende overwinning behaalde tijdens de Grand Prix van Mexico City. Vettel behaalde in 2013 dertien overwinningen op weg naar zijn vierde wereldkampioenschap, waaronder negen op rij om het record van Alberto Ascari te evenaren. Verstappen heeft de mogelijkheid om zijn nieuwe record uit te breiden naar zestien zeges met races in Brazilië en Abu Dhabi tijdens de komende twee weekenden.

Horner

Gevraagd wat de successen van Verstappen en Vettel zeggen over Red Bull als team, antwoordde Horner: "Ik denk dat het iets is waar het team ongelooflijk trots op kan zijn. Er zijn veel mensen die rond het ingenieursbureau zitten, in de garage en uiteraard in de fabriek. Allemaal dezelfde mensen die het met Sebastian deden en het nu opnieuw doen met Max. Ik denk dat het DNA van ons team is dat we een raceteam zijn. We zijn een team van racers, we pushen de grenzen, we zijn agressief in de manier waarop we racen en we volgen onze passie om ons uiterste best te doen."

Verstappen uitzonderlijk

De route van Verstappen naar een tweede titel verliep veel soepeler dan zijn eerste. De vorm van de Nederlander vermeed een herhaling van de dramatische seizoensfinale van vorig seizoen. Horner beschrijft de prestaties van Verstappen in 2022 dan ook als 'meesterlijk'. "Je kunt nu zien dat hij speelt met de 'tools' die hij in de auto tot zijn beschikking heeft. Hij zit er constant bovenop. Je hoort de discussies en grappen tussen hem en zijn ingenieur en hij heeft een geweldig gevoel voor wat de banden nodig hebben en wat niet. Ik denk dat het iets is dat hij heeft ontwikkeld. Hij is er altijd sterk in geweest, maar ik denk dat hij dit jaar uitzonderlijk is geweest."