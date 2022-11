Ricciardo en McLaren optimistisch over strijd met Alpine en GP Brazilië: ''Vol goede moed''

Jorn Schonewille

Maandag 7 november 2022 21:02

Daniel Ricciardo gaat vol zelfvertrouwen zijn laatste twee races bij het team van McLaren in. Tijdens de GP van Mexico behaalde de Australiër de zevende plaats en dat geeft hem veel vertrouwen.

Ricciardo zal volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid niet actief zijn in de Formule 1. Ieder team, op Haas na, heeft duidelijkheid gegeven over haar coureurs van volgend seizoen. De verwachting is dat Nico Hülkenberg deze week gepresenteerd gaat worden door Haas en dus lijkt het erop dat Ricciardo hooguit als derde coureur ergens aan de bak kan. Het is nog maar de vraag of de voormalig Red Bull-coureur daar zin in heeft. Waar hij wil zin in heeft is zijn laatste twee races voor McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Vol goede moed

In een persbericht van McLaren laat Ricciardo weten dat hij uitkijkt naar de race van aankomend weekend in Sāo Paulo. ''Het publiek is geweldig. Er hangt zelfs een soort carnavalsstemming. De banking en camberwisselingen maken het een geweldig circuit. Het wordt dus een interessante race en een goed weekend voor de fans'', laat Ricciardo weten. Vorig seizoen haalde Ricciardo de finish niet op Interlagos. Het is te hopen dat hij dit weekend niet uitvalt.

Strijd met Alpine

Plek vier in het constructeurskampioenschap is een prestigieuze plek dit seizoen. Wie is de best of the rest? Wordt het Alpine of McLaren? Het verschil op de ranglijst is momenteel slechts zeven punten. Fernando Alonso gooide vorig week punten weg vanwege motorproblemen, terwijl Ricciardo dus mooie punten wist te scoren. Ricciardo laat weten goede moed te hebben voor aankomend weekend en hoopt dat hij en Norris het momentum dat ze hebben dit weekend kunnen gebruiken.