Romain Grosjean is van mening dat er in 2022 te veel gepraat wordt over bijzaken in de Formule 1 en te weinig over het racen zelf. Volgens de Fransman mag de focus wel iets meer op de actie op de baan.

In 2022 ging het in eerste instantie vooral over de toekomst van Lewis Hamilton, die sinds de Grand Prix in Abu Dhabi niet van zich had laten horen. Nadat bleek dat hij in 2022 gewoon ging racen, ging het vervolgens vooral over de nieuwe wedstrijdleiders en het feit dat ze strengere regels gingen handhaven als het ging om sieraden, neuspiercings en andere dingen. Daarnaast ging het ook veel over het boegeroep rondom veel races richting Lewis Hamilton en Max Verstappen, porpoising (en de regels die wel of niet in het voordeel van bepaalde teams zouden zijn) en tot slot de budgetcap waar Red Bull in 2021 overheen ging. OOK INTERESSANT: Lammers over dominante zaterdag Verstappen in Mexico: "Niemand zo beheerst"

Bij het programma Any Driven Monday op Sky Sports zegt Grosjean, voormalig F1-coureur, dat hij soms de focus te veel op kleine dingen vindt liggen en er te weinig naar het racen zelf wordt gekeken. "Sommige dingen waar dit jaar over wordt gesproken, zijn een beetje kinderachtig. Het voelt alsof het niet echt nodig is. F1 is ontzettend populair. Het racen is geweldig en de opkomst van de fans is geweldig. Er zijn zoveel regels in de Formule 1. Het is ingewikkeld. De Alonso-zaak is gewoon een slecht voorbeeld van te veel regels.”

Op de baan is het in 2022 vooral Verstappen geweest die domineerde. De Nederlander heeft veertien van de twintig races gewonnen, stond zestien van de twintig races op het podium en werd in Japan al wereldkampioen. Een weekend later, in de Verenigde Staten, was het andere kampioenschap ook al beslist in het voordeel van Red Bull.