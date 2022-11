Lars Leeftink

Vrijdag 4 november 2022 17:44 - Laatste update: 17:50

Volgens Jan Lammers liet Max Verstappen zeker afgelopen zaterdag zien waarom hij momenteel de beste F1-coureur van het veld is. De Nederlander zag zijn landgenoot ook in Mexico succesvol zijn.

Het leek na de vrijdag en de derde vrije training op zaterdag een lastig weekend te worden voor Verstappen en Red Bull, zeker omdat Mercedes snel was. Op zaterdag veranderde echter alles en veroverde Verstappen met drie tienden verschil pole position. Ondanks wat dreiging tijdens de race won Verstappen ook de Grand Prix van Mexico, waardoor hij in 2022 op veertien zeges staat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Teamgenoten Verstappen falen vaak: "Hem verslaan kunnen ze niet"

Zaterdag

In de F1-podcast van de NOS blikt Lammers, zelf voormalig F1-coureur, terug op het weekend in Mexico en vooral de zaterdag. Volgens Lammers maakte Verstappen zeker tijdens de kwalificatie indruk, omdat het tijdens de trainingen allemaal nog vrij moeizaam ging. "Max heeft een constante output, iedere keer weer. Hamilton, Russell, Sainz en Leclerc beten zichzelf allemaal stuk op de baan. Niemand wist het rustig en beheerst aan te pakken zoals Max deed. In plaats van het stuiteren van de ene kerbstone naar de andere, was hij in een keer heel clean. Dat is zo moeilijk."

2022

Verstappen heeft nu het record voor meeste zeges en meeste punten in een seizoen op zijn naam staan. Daarnaast is de Nederlander nu dus twee keer achter elkaar wereldkampioen geworden en is hij voor het eerst kampioen geworden bij de constructeurs. Zestien van de twintig races stond Verstappen op het podium, terwijl Red Bull de laatste negentien races op het podium heeft gestaan. Alleen in Bahein (toen beide auto's van Red Bull uitvielen) stond er geen Red Bull op het podium.