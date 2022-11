Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton is inmiddels alweer sinds 2013 bij het team van Mercedes actief en dus kent hij de personen waarmee hij samenwerkt binnen het team natuurlijk door en door. Zo ook Toto Wolff, waarmee hij inmiddels een bijzondere band heeft opgebouwd, zo stelt hij zelf. De Brit vertelt over zijn vriendschap met de Oostenrijker.

Nadat Hamilton bij het team van McLaren de kans kreeg om zichzelf de Formule 1 te laten zien, verbaasde hij in 2012 vriend en vijand toen hij bekendmaakte dat hij de overstap ging maken naar het team van Mercedes. De Brit geloofde in het project dat de Duitse renstal voor ogen had richting het nieuwe Formule 1-tijdperk en dat heeft hem uiteindelijk geen windeieren gelegd. De man uit Stevenage wist zes kampioenschappen op te strijken voor de Zilverpijlen.

Beste vrienden

Eén van de hoofdrolspelers in dat succes van Hamilton is natuurlijk Wolff, de teambaas die sinds 2013 de leider is over Hamilton. Hoewel de twee ook wel eens verhitte gesprekken en momenten met elkaar hebben meegemaakt, waardeert de Brit Wolff enorm. "Toto is één van mijn beste vrienden. We hebben zware, zware tijden gehad, Zware onderhandelingen, emotionele uitbarstingen", somt de zevenvoudig wereldkampioen op tegenover <i>Formula 1.

Achtbaan aan emoties

Hamilton vervolgt: "We hebben een achtbaan aan emoties meegemaakt door de jaren heen, maar we zijn als familie. Ik wil wat het beste is voor hem, hij wil wat het beste is voor mij. We kunnen altijd de telefoon pakken en praten over wat er aan de hand is. Onze waarden zijn gelijk en onze doelen zijn gelijk. Zowel wat betreft het merk als de manier waarop we proberen om dit team te laten groeien en bereiken wat we willen", besluit hij.