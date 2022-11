Ferrari van Schumacher wordt geveild, prijs van bijna 10 miljoen euro verwacht

Vincent Bruins

De Ferrari F2003-GA van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher wordt aankomende woensdagmiddag in Genève, Zwitserland geveild bij Sotheby's. De F2003-GA met chassis 229 is een van de meest succesvolle auto's waar Schumacher ooit mee heeft geracet. De verwachte prijs ligt tussen de 7,5 en 9,5 miljoen euro.

De Ferrari F2003-GA werd ontworpen door James Allison, tegenwoordig werknemer van Mercedes, Rory Byrne, Alda Costa, Marco Fainello, Ignazio Lunetta en Nikolas Tombazis onder leiding van Ross Brawn. De auto werd vanaf de vijfde ronde van 2003 ingezet. Het was toen niet ongewoon dat de eerste Grands Prix van een seizoen werden verreden met een evolutie van de auto van het jaar ervoor. Schumacher won zijn zesde wereldtitel in de F2003-GA na een felle strijd in het kampioenschap met Kimi Räikkönen van McLaren en Juan Pablo Montoya van Williams.

Onderhoud en geschiedenis

De F2003-GA, waarvan de GA staat voor Gianni Agnelli, het hoofd van Fiat die begin 2003 overleed, komt uit het zogenaamde 'Red Book'. Dat betekent dat Ferrari de gehele onderhoudsgeschiedenis van de auto met chassis nummer 229 kent en dat al het onderhoud onder toezicht van het Italiaanse team is gebeurd. Het is dus een certificaat van echtheid. Ferrari heeft een speciale divisie, genaamd de 'Classiche', die verantwoordelijk is voor de levering en alleen met de beste Ferrari-dealerships in de wereld samenwerkt. Een speciale commissie uit Maranello bepaalt welke Ferrari's de 'Red Book'-certificaties krijgen. Deze F2003-GA is in de fabriek in Maranello compleet gereviseerd en sindsdien heeft de 3-liter V10 slechts 240 kilometer gelopen. Deze motor produceert ongeveer 900 paardenkrachten bij 19.000 toeren per minuut. In december van 2003 racete Schumacher tegen een Eurofighter Typhoon van de Italiaanse luchtmacht. De Duitser lag de eerste zes honderd meter voorop, totdat hij werd ingehaald door de straaljager. De verwachting is dat de F2003-GA met een prijs van 7,5 tot 9,5 miljoen euro zal worden verkocht.