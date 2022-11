Remy Ramjiawan

De 37-jarige Lewis Hamilton denkt nog lang niet aan stoppen in de Formule 1. De zevenvoudig kampioen kent een lastig jaar, waarin hij nog altijd op jacht is naar een zege. Het contract van de Brit verloopt aan het einde van 2023, maar onlangs is gebleken dat Mercedes en hij openstaan voor een verlenging van de deal.

De Engelsman kijkt terug op een wisselvallig 2022. Zo begon Hamilton het jaar met veel experimentele onderdelen, om de W13 aan de praat te krijgen. Het team had echter ook last van veel porpoising en dat stond de ontwikkeling van de bolide in de weg. Voor de Brit betekende het lange dagen op de fabriek, om de problemen te tackelen en in de tweede helft van het seizoen begon Hamilton dan ook weer de weg omhoog te vinden. Voor Mercedes zit er al een strik om het huidige jaar en richt het haar pijlen op volgend seizoen, dan wil het team met Red Bull Racing om het kampioenschap strijden.

Motivatie

In de openingsfase van het seizoen legde Hamilton het vaak af tegen teamgenoot George Russell, die ermee de bijnaam 'Mr. consistency' verdiende. Toch heeft Hamilton nooit het koppie laten hangen, zo vertelt hij bij Formula1.com: "Ik heb geen zin om te gaan eten en tijd te verspillen met kletsen. Ik ben hier om één reden, namelijk om races te winnen. Dat [etentjes en andere evenementen die niets met racen te maken hebben tijdens een raceweekend] is voor mij alleen maar afleiding, dus dat doe ik niet vaak - als het al gebeurt."

W14

De Duitse renstal heeft met de W13 de plank misgeslagen, wel kan het team veel experimenteren met de wagen, zodat het voor de W14 veel data kan vergaren. Hamilton legt uit dat het een flinke klus is: "De heuvel die we moeten beklimmen is enorm. Je moet denken dat het de moeilijkste klim is die je je kunt voorstellen, wat betekent dat je diep moet graven", zegt Hamilton over de moeilijke weg naar succes. Toch heeft het team inmiddels veel geleerd: "We hebben tot nu toe al veel werk verricht om te begrijpen waar we staan, waar we de fout in zijn gegaan in de eerdere beslissingen vorig jaar." Daarin vertrouwt hij niet alleen op zichzelf, maar vooral ook op het team: "Er is niet veel wat je kan doen, want we moeten vertrouwen hebben in het proces, maar het is mensen laten weten dat je er bent - het is niet aan hen om het in hun eentje uit te zoeken, we zoeken het samen uit."

