Lars Leeftink

Zaterdag 5 november 2022 07:59

De Formule 1 gaat volgende week op bezoek in São Paulo voor de Formule 1 Grand Prix in Brazilië. Het is het 21ste raceweekend van het seizoen en het derde sprintraceweekend van 2022. Qua weer lijkt het een onvoorspelbaar weekend te worden.

Alle kampioenschappen zijn voorafgaand aan het raceweekend van volgende week al beslist. Toch staat er zeker achter Max Verstappen en Red Bull nog veel op het spel in beide kampioenschappen. Daarnaast kan er ook nog gewoon gestreden worden om een zege en pole position, iets wat veel coureurs in 2022 nog niet achter hun naam hebben staan.

Weer

Voorlopig lijkt het een onvoorspelbaar weekend te worden qua weer. Op vrijdag, als er gekwalificeerd gaat worden, is er 60% kans op regen en wordt het vooral bewolkt met ongeveer 21 graden Celsius. Op zaterdag, de dag van de sprintrace, kan het flink gaan onweren en is er 75% kans op regen op een dag dat het 23 graden Celsius kan worden. Op zondag is er 60% kans op regen en hebben de coureurs de meeste kans op zon tijdens het raceweekend. Met 23 graden Celsius is het wederom prima weer qua temperatuur.