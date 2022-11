Brian Van Hinthum

Nelson Piquet Sr. ligt onder vuur in Brazilië. De schoonvader van Max Verstappen ging - niet voor het eerst - over de schreef door bedreigingen aan het adres van nieuwbakken president Lula da Silva. De politie in het Zuid-Amerikaanse land is nu een onderzoek gestart naar de uitlatingen van de Braziliaan.

Het is niet de eerste keer dat Piquet op een opvallende manier behoorlijk negatief in het nieuws komt het afgelopen jaar. Eerder ging de oud-wereldkampioen al over de schreef door zich racistisch uit te laten tegenover Lewis Hamilton. Het zorgde voor veel verontwaardiging binnen de Formule 1 en de oud-coureur is inmiddels daardoor zelfs niet meer welkom in de paddock, een hoogst ongebruikelijke sanctie die de FIA zelden hanteert.

Gepeperde uitspraken

Afgelopen week baarde de 70-jarige Piquet opnieuw opzien door zich op een bijzondere wijze uit te laten over Da Silva, de nieuwe president in het verdeelde land. Piquet zelf is goede vrienden met voormalig president Jair Bolsonaro, die tijdens de omstreden verkiezingen het onderspit delfde. Het zorgde voor veel onrust in het land, waar aanhangers van de voormalig president de straten op gingen om te demonsteren. Ook voor Piquet was de nederlaag moeilijk te verkroppen. "We gaan Lula hier weghalen, die kl**tzak. Lula moet naar een begraafplaats, de kl**tzak..", zei hij in een video.

Politie doet onderzoek

Wederom geen beste beurt voor de vader van Verstappen's vriendin Kelly Piquet dus. Voor Piquet lijkt het ook niet te blijven bij de kritiek die hij op social media krijgt. Fox Sports weet namelijk te melden dat de zaak momenteel wordt onderzocht door de federale politie in Brasilia. De oud-coureur wordt onderzocht 'wegens vermeende aanzetten tot geweld en voor het verder vergroten van afstand van het volk richting het leger en andere gezaghebbers'. De Braziliaan moet dus vrezen voor een vervolging na zijn controversiële uitspraken.