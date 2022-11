Lars Leeftink

Donderdag 3 november 2022 16:28

Nelson Piquet sr is niet al te blij met de verkiezingsuitslagen in Brazilië. De voormalig F1-coureur en vader van Nelson Piquet jr (ook voormalig F1-coureur) uit in een video die op het internet terug te vinden is bedreigingen richting Lula da Silva.

Lula da Silva is afgelopen weekend verkozen tot president van Brazilië, iets waar niet iedere Braziliaan erg blij mee was (en nog steeds niet is). Veel aanhangers van Jair Bolsonaro besloten te demonstreren en wegen te blokkeren nadat de uitslag bekend was. Bolsonaro heeft zijn nederlaag inmiddels erkent en vraagt zijn aanhangers om de straten niet meer te blokkeren. Nelson Piquet sr, een aanhanger van Bolsonaro, liet in gesprek met een landgenoot blijken niet al te blij te zijn met de uitslag.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken

In de video zou Piquet Senior hebben gezegd: "We gaan Lula hier weghalen, die kl**tzak." Even later in de video gaat de Braziliaan nog wat verder. "Lula moet naar een begraafplaats, de kl**tzak..” Hij deed dit echter met een lachend gezicht, zoals op de video te zien is, waardoor veel mensen wellicht dachten dat dit om een grapje ging of lacherig bedoeld was. Niks blijkt minder waar. Het levert onder meer reacties op van de communicatiemanager van Aston Martin, Matt Bishop.

Triste fim de um ídolo do esporte. Parte 456,5. Discurso absurdo de Nelson Piquet. pic.twitter.com/YxSFXZ2jGd — Rafael Lopes (@voandobaixo) November 3, 2022

A Brazilian friend sent me this description of the video below. “Piquet is calling new Brazilian President Lula a son of a bitch, saying he should be in the cemetery, & using the pro-Bolsonaro slogan ‘Brazil above all, God above everything’. Disgraceful, pathetic & sad for #F1.” https://t.co/2Q2G44aGza — Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) November 3, 2022

Piquet says... "Let's take out this Lula son of a bitch". An in the end "Brazil above all things, God above all men (Bolsonaro's motto). And Lula in the graveyard". — Rafael Lopes (@voandobaixo) November 3, 2022

Eerder

Het is niet de eerste keer dat Nelson Piquet sr. negatief in het nieuws komt. Eerder ging hij tegenover CNN Brazil ook al in de fout toen er werd gepraat over de crash van Max Verstappen in Silverstone. "De neguinho [een Braziliaanse variant van het Engelse N-woord], zette zijn auto erin terwijl er geen manier was om met twee auto's de bocht door te komen. Gelukkig voor hem [Hamilton] is alleen de andere persoon naar de klote gegaan", aldus Piquet toen. Ook met de uitspraken richting de president van Brazilië zal de voormalig F1-coureur niet erg veel vrienden hebben gemaakt.