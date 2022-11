Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 13:15 - Laatste update: 13:41

Het team van Mercedes is door de goede resultaten van de afgelopen weken nog altijd kandidaat om de tweede stek in het constructeurskampioenschap binnen te halen. Toch heeft Toto Wolff een duidelijk ander doel voor ogen dat hij daar graag voor inruilt: het behalen van een overwinning. Hij legt uit waarom.

Het team van Mercedes heeft in 2022 grote moeite om mee te doen om overwinningen en na twintig races staat de teller voor de ooit zo dominante renstal nog altijd op nul. Hoewel de Duitsers beschikken over één van de meest betrouwbare bolides op de grid, kan de snelheid van de W13 op veel van de circuits niet tippen aan de Red Bull's en vaak ook de Ferrari's. In Mexico hing de vlag er een stuk beter bij voor het team van Toto Wolff en men kwalificeerde op zaterdag dan ook knap als tweede en derde, om vervolgens in de race toch weer strategisch en qua pace wat tekort te komen.

Artikel gaat verder onder video

Liever een overwinning

Toch kwam men in Mexico een stuk beter voor de dag dan de concurrentie van Ferrari en dat zorgt bij Wolff en consorten voor een hoop positiviteit én een gestegen kans op de tweede plek in het kampioenschap. Toch ziet Wolff graag wat anders in de slotfase van het seizoen. “Een zege zou het bewijs zijn dat onze auto weer goed genoeg is om te strijden om overwinningen. Een tweede plaats kan ook komen doordat anderen steken laten vallen en jij gewoon meer punten pakt", citeert Motorsport.com.

Tweede plek een troost

De Oostenrijker benadrukt wel dat het natuurlijk mooi zou zijn om de tweede plek in het kampioenschap te behalen, al geniet dat absoluut geen prioriteit voor zijn renstal. "Het zou zeker een troost zijn, want Ferrari had aan het begin van het seizoen de snelste wagen. Het zou geweldig zijn om nu boven hen te eindigen, maar nogmaals: dat is niet onze voornaamste prioriteit. Het belangrijkste is dat we de auto onder de knie krijgen en een snelle automobiel op de baan hebben", besluit hij.