Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 07:59 - Laatste update: 09:09

Het Formule 1-circus keert in het weekend van 11 tot en met 13 november weer terug op het roemruchte circuit van Interlagos voor de Grand Prix van São Paulo in Brazilië. Door het tijdsverschil met Europa gaan we op andere tijden racen dan we gewend zijn én we gaan voor de laatste keer dit seizoen werken volgens het sprintrace-format. Wij zetten de tijden van alle sessies op een rijtje.

Het seizoen van 2022 begint langzaam maar zeker op zijn einde te lopen. Na een aantal beslissende weekenden in Japan en Austin zijn beide kampioenschappen vergeven, maar er valt natuurlijk nog voor genoeg te racen. Deze jaargang is weer voorbij gevlogen, maar gelukkig staat er nog wel een absolute parel op het programma in de vorm van de Grand Prix van Sao Paulo op het circuit van Interlagos in Brazilië. De race in de grootste metropool van Zuid-Amerikaanse biedt over het algemeen een garantie op spektakel en om die reden is het aan te raden geen minuut te missen van de sessies.

Autódromo José Carlos Pace

Hoewel we natuurlijk vaak spreken over het circuit van Interlagos, heet de baan in São Paolo officieel het Autódromo José Carlos Pace. Het circuit is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. De roemruchte plek is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op dit circuit zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash.

Normaal gesproken worden er 71 rondes gereden op het 4,309 kilometer lange circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle coureur op het Autódromo José Carlos Pace, de Duitser wist vier keer te winnen in São Paulo: in 1994, 1995, 2000 en 2002. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Sebastian Vettel, hij won in 2010, 2013 en 2017. Het circuit wordt gekenmerkt door de vele hobbels, waardoor de bodemplaten van Formule 1-auto's het vaak lastig hebben. Daarnaast herbergt het circuit met de legendarische 'S' do Senna in bocht 1 één van de mooiste bochten op de kalender.

Tijdschema

Vanaf vrijdag 11 november gaan we los in Brazilië en zoals we gewend zijn doen we dat met de eerste vrije training. Deze gaat om 16:30 uur Nederlandse tijd van start. Op de vrijdag gaan we dan al kwalificeren vanaf 20:00 uur om de sprintrace-opstelling van zaterdag te bepalen. Voordat we daarmee van start gaan, hebben we nog de vrije training op zaterdag om 16:30 uur. De sprintrace gaat om 20:30 uur van start. Daarmee gaan we de startopstelling voor zondag bepalen, wanneer de lichten uitgaan om 19:00 uur.

Vrijdag 11 november

Eerste vrije training: 16:30 uur

Kwalificatie: 20:00 uur

Zaterdag 12 november

Tweede vrije training: 16:30 uur

Sprintrace: 20:30 uur

Zondag 13 november

Race: 19:00 uur