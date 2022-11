Lars Leeftink

Günther Steiner is van mening dat de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021, te licht is. Hij is hierin niet de enige, want meerdere teambazen lieten al van zich horen.

De straf die Red Bull kreeg voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 is een geldboete van 7 miljoen dollar die binnen een maand betaald moet worden en 10% minder tijd in de windtunnel, waardoor Red Bull op 63% komt ten opzichte van 75% van Ferrari en 80% van Mercedes. Red Bull kreeg deze straf omdat het 1.8 miljoen pond over de budgetcap was gegaan, als enige team. Ook had het fouten tijdens de procedure gemaakt, zoals verschillende kosten die niet meegerekend zijn door Red Bull zelf.

Reacties

Daar waar Christian Horner, teambaas van Red Bull, het een 'draconische' straf vond, waren andere teambazen het niet met hem eens. Toto Wolff (Mercedes), Andreas Seidl (McLaren), Zak Brown (McLaren) en Mattia Binotto (Ferrari) lieten al weten een hogere straf te hebben verwacht. Horner vond dan weer dat bepaalde teams zich moest verontschuldigen voor hun gedrag gedurende de periode waarin er nog niks over de straf bekend was.

Straf

Tegenover RTL laat Steiner, teambaas van Haas, weten dat hij betwijfeld of een geldboete en de verminderde tijd in de windtunnel echt veel pijn gaat doen. "Er zijn nog mogelijkheden om je ergens anders te ontwikkelen, de ontwikkeling staat niet stil. Het is gewoon verplaatst naar een ander gebied voor het voertuig: je kunt aan het gewicht werken, je kunt zoveel doen met het geld. Zeven miljoen dollar is veel geld. Maar het doet ze geen pijn." Steiner zag een functionelere straf voor Red Bull. "Als je bijvoorbeeld had gezegd: volgend jaar heb je vijf miljoen dollar minder beschikbaar dan alle andere teams in het budgetplafond. Ik noem nu een willekeurig aantal, maar zoiets."