Jan Bolscher

Vrijdag 4 november 2022 11:38 - Laatste update: 11:45

Rudy van Buren werd in augustus van 2022 aangekondigd als F1 Simulator Test and Development Driver bij Red Bull Racing. Sindsdien vormt de 30-jarige coureur uit Leeuwarden officieel een belangrijke schakel binnen de kampioensformatie. In gesprek met GPFans vertelt hij meer over wat die rol precies inhoud en hoe hij het combineert met zijn eigen wedstrijden.

Op papier lijkt het een haast onmogelijke planning. Alleen dit jaar al nam Van Buren deel aan acht weekenden in Porsche Carrera Cup Duitsland, verreed hij voor het eerst een volledig seizoen in de Porsche Supercup én verricht hij simulatiewerk voor Red Bull Racing. Het resultaat: Gependel tot in de late uurtjes tussen de verschillende circuits en de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Gevraagd naar of hij wel genoeg heeft aan 24 uur in één dag, reageert Van Buren nuchter: "Natuurlijk heb ik genoeg aan 24 uur in één dag. Uiteindelijk lig ook ik 's avonds op de bank, en dan gaat het goed. Maar in de bovenkamer staat het nooit stil. Dat is misschien wel het lastigste van alles", klinkt het vanaf het TT Circuit in Assen.

Volledig seizoen in de Supercup

Van Buren sloot zijn seizoen in de Supercup - de hoogst haalbare klasse in de toerwagens - af op de elfde stek namens het team van Huber Racing. Deelnemen aan dit kampioenschap is altijd één van de doelen geweest, maar niet alleen vanwege de klasse zelf: "De Supercup an sich is één ding, maar vooral: racen in Monaco. Dat was wel iets wat heel hoog op de lijst stond, en die is afgevinkt", vertelt hij met een grote glimlach. De Supercup maakte dit jaar tijdens het Formule 1-seizoen acht keer onderdeel uit van het voorprogramma. Van Buren reed hierdoor op een aantal legendarische circuits zoals Monaco, Monza en Spa-Francorchamps.

Wat de resultaten ook zijn... Tot op zekere hoogte is dat niet eens relevant. We rijden op Monaco

Maar ook Zandvoort stond op de kalender, al kon dat voor Van Buren niet tippen aan de race in het Prinsom: "Kijk, Zandvoort komt wel vaker voorbij. Om daar te rijden met al dat publiek: dat is onevenaarbaar. Maar daar kan je wel een track day doen of een andere wedstrijd rijden. Maar Monaco, daar kom je niet. Ja, je kan er op vakantie gaan, maar je komt er niet zomaar om te racen. Dat was toch wel een hele speciale. Het hele team zei ook voor het weekend: 'Wat de resultaten ook zijn... Tot op zekere hoogte is dat niet eens relevant. We rijden op Monaco." Van Buren werd uiteindelijk elfde. De Nederlandse Larry Ten Voorde ging er met de overwinning vandoor.

Van Buren tijdens de Porsche Supercup in Monaco, 2022. FOTO: @Rudyvanburen op Instagram

World's Fastest Gamer

Van Buren is al jaren als coureur actief op professioneel niveau, maar heeft ook als simracer hoge ogen gegooid. In 2017 won hij de McLaren-competitie World's Fastest Gamer, en dat legde hem geen windeieren. Van Buren, op dat moment nog werkzaam op de marketingafdeling van een keukengroothandel, mocht als simulatiecoureur aan de slag bij het Formule 1-team van McLaren. "Ik won die competitie eind 2017, en in januari begon ik officieel bij McLaren. Dat was wel even apart ja, laat ik het zo zeggen. Ineens lag de focus tot op zekere hoogte volledig op een Formule 1-team. Op dat moment was het programma nog niet eens bekend, dat gaf wel wat vraagtekens links en rechts. Maar ik denk dat 2018 over het algemeen een heel gaaf jaar voor mij is geweest."

Van Buren, 2017

Op zoek naar simulalatorcontract

Het avontuur bij McLaren hield na één seizoen weer op, onder andere omdat Van Buren te weinig mogelijkheden zag om zelf achter het stuur te kruipen: "Na 2018 kwamen we tot de conclusie dat er geen vervolg bij McLaren ging komen. Ze hadden daar voldoende simulatiecoureurs die vooral ook ervaring in échte auto's hadden op dat moment. Dat was wel één van de dingen waar ze heel zwaar aan tilden." Van Buren wilde zelf ook de autosport in, en maakte daarom de keuze om de Porsche-wereld te betreden. "Maar om naamsbekendheid te houden in beide werelden - viruteel en in het echt - was een simulatiecontact in de Formule E of Formule 1 wel één van de dingen op het lijstje."

Daar hadden zij hun redenen voor, daar had ik mijn redenen voor, maar uiteindelijk is de baas koning in dit geval Rudy van Buren

Een concurrentiebeding van twaalf maanden in zijn McLaren-contract voorkwam dat hij bij één van de andere Formule 1-teams aan de slag kon, waarna Van Buren zijn heil zocht in de elektrische tak van sport: "Toen ben ik bij het team van Mahindra terechtgekomen. Daar heb ik twee jaar best wel wat simulatiewerk gedaan. Dat toen uiteindelijk Red Bull Racing aan bod kwam, dat was wel een vervolgstap." In zijn eerste contract bij de Oostenrijkse renstal stond dat hij geen 'publieke functie' bekleedde, waardoor er soms wat geheimzinnig werd gedaan over waar hij nu precies aan het werk was. "Daar hadden zij hun redenen voor, daar had ik mijn redenen voor, maar uiteindelijk is de baas koning in dit geval. Dat heb ik toen puur carrièretechnisch geaccepteerd. Ik dacht, als ik hier mijn sporen kan verdienen, zit hier toekomst in."

F1 Simulator Test and Development Driver Red Bull Racing

En dat bleek een goede zet. In augustus van dit jaar, niet geheel toevallig vlak voor het raceweekend in Zandvoort, werd Van Buren aangekondigd als F1 Simulator Test and Development Driver voor Red Bull Racing. "De focus ligt op de track support tijdens de raceweekenden. Ik vlieg woensdag naar Engeland, donderdag bereid ik het voor, op vrijdag ben je bezig met de vrije trainingen en het proces erna, maar ook met verbeteren, en op vrijdagavond of zaterdagochtend vlieg ik weer naar huis. Daarnaast zijn er in de winter dan de development sessions, daar ligt de focus op het ontwikkelen van de auto. Dat kan over de set-up gaan, maar bijvoorbeeld ook over nieuwe onderdelen. Dat valt daar allemaal onder. Als simulatorcoureur krijg je net als tijdens een echte testdag een run plan voor die dag, en dat werk je af."

Rudy van Buren

Ondanks dat Van Buren goed bevriend is met Max Verstappen, is direct contact tussen hemzelf en de coureurs niet per se de normale gang van zaken: "Tuurlijk worden er wel dingen besproken, maar normaal is het zo: Ik zit in de sim en rapporteer aan de engineers die daar zitten. Dat is geen handje vol mensen, maar daar hangt een heel team aan vast. Zij communiceren het naar het circuit. Uiteindelijk komt daar echt wel iets van bij Max terecht, maar in het hele proces telt maar één ding: het verbeteren van de auto. Mijn taak is om de wereld van de coureur te pakken en wat ik goed vind, is niet per se wat hij goed vindt. Soms moet ik mij aanpassen aan de coureur in de auto. Dan is een vraag stellen soms wel handig, maar normaal gesproken gaat het via de engineers."

Overschrijden budgetplafond Red Bull Racing

Een onderwerp dat natuurlijk niet onbesproken kan blijven is de straf van Red Bull Racing voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. De renstal moet een boete van zeven miljoen dollar aftikken én krijgt tien procent minder testtijd op aerodynamisch gebied over een periode van twaalf maanden. Van Buren legt uit wat die tien procent precies inhoud: "Er is een regel dat 100 procent windtunnel tijd gelijk staat aan - uit mijn hoofd - 400 uur. Dat wordt verdeeld op basis van de uitslag van het constructeurskampioenschap. Red Bull krijgt 70 procent omdat ze constructeurskampioen zijn, en daar gaat nog tien procent af. Effectief heb je dan nog 63 procent."

Over hoeveel impact deze straf zal hebben zijn de meningen verdeeld. Red Bull-topman Helmut Marko liet weten te vrezen voor de komende jaren, terwijl concurrerende renstallen denken dat Red Bull er niets van zal voelen. "De tijd zal het leren", oordeelt Van Buren. "Vanuit mijn positie is het ook niet precies te zeggen hoeveel er daadwerkelijk in zal zitten. Hoeveel vinden ze in die tijd in de windtunnel? Hoeveel sneller is Williams dit jaar gegaan, terwijl ze meer windtunneltijd hadden dan de rest? Het blijft koffiedik kijken. Ik denk dat de auto van Red Bull op dit moment sterk genoeg is om dat met deze tekortkoming in de windtunnel volgend jaar ook te blijven. Dat er bepaalde dingetjes qua ontwikkeling misschien wat minder kunnen, dat klopt. Het blijft echter tot eind volgend jaar koffiedik kijken wat betreft waar dat echt zeer gaat doen."

Boycot Sky Sports

In Mexico afgelopen zondag legde Verstappen beslag op zijn recordbrekende veertiende overwinning van het seizoen, maar dat was niet het enige opvallende. De Nederlander en zijn team gaven aan niet met Sky Sports in gesprek te willen vanwege een reeks denigrerende uitspraken. Van Buren kan zich daar in vinden: "Het is een keer klaar. Het hele jaar worden er al speldenprikjes uitgedeeld. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen voorkeur, alleen als medium moet je natuurlijk proberen blanco te blijven. Nu zijn we daar in Nederland ook niet altijd even goed in, maar vanuit Engeland doen ze op hun manier hun best. Dat ze op een gegeven moment zeggen 'nu is het klaar', dat snap ik volledig."

Volledige interview

Het hele interview met Van Buren zie je op zondag 13 november vanaf 10:00 uur tijdens de liveshow van Goedemorgen GPFans. Later wordt het volledige item geplaatst op ons YouTube-kanaal. Van Buren praat hierin onder andere over zijn periode bij McLaren, hoe het contact met Red Bull Racing tot stand kwam en waarom dit in eerste instantie niet officieel naar buiten werd gebracht, en wat zijn verwachtingen zijn voor de resterende twee races van dit seizoen. Ook gaat hij dieper in op zijn werk als simulatorcoureur en vertelt hij over zijn toekomstplannen.