Mercedes wijst naar Latifi voor misser, Brundle steunt Kravitz na boycot | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Christian Horner nog altijd wil weten wie er heeft gelekt in de zaak rondom het schenden van de budgetcap. Mercedes heeft een opvallende reden voor de misser tijdens de Grand Prix van Mexico en wijst naar Nicholas Latifi en Red Bull Racing gaat onderzoek wat er nu precies misging tijdens de pitstop van Sergio Pérez. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Red Bull onderzoekt mislukte pitstop die Hamilton voor Pérez bracht in Mexico

Red Bull Racing wist via Max Verstappen de Grand Prix van Mexico te winnen, maar als Lewis Hamilton niet door Red Bull zelf een handje was geholpen, had de Oostenrijkse renstal een één-twee over de streep kunnen trekken. Christian Horner wil nu onderzoeken wat er misging. Hele artikel lezen? Klik hier

Brundle neemt het op voor collega Kravitz na Red Bull-boycot in Mexico

Martin Brundle heeft het opgenomen voor collega Ted Kravitz, die na de Grand Prix van de Verenigde Staten onder vuur kwam liggen bij het team van Red Bull Racing en Max Verstappen. Brundle spreekt 'volle support' uit voor de man waardoor Sky Sports in Mexico geboycot werd door de complete renstal van Christian Horner en co. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner nog niet van plan om lek bij FIA in budgetcap-soap te laten rusten

De hele budgetcap-soap heeft de nodige schade aangericht bij het team van Red Bull Racing. Christian Horner is nog niet vergeten hoe de rivaliserende teams in Singapore de aanval kozen, ondanks dat er nog weinig bekend was over de stand van zaken. De Brit geeft aan dat men nog altijd verwacht dat er actie volgt. Hele artikel lezen? Klik hier

James Vowles

Mercedes onthult hoe Latifi de strategie in Mexico beïnvloedde

James Vowles heeft onthuld dat gegevens van Williams-coureur Nicholas Latifi van invloed waren op de beslissing om Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico, op de harde banden te laten rijden. Hele artikel lezen? Klik hier

Twitter neemt Brundle onder vuur na verdedigen Kravitz: "Hij blijft Verstappen beledigen"

Martin Brundle nam het op Twitter op voor Sky Sports-collega Ted Kravitz, die in Mexico werd geboycot door Verstappen en consorten, maar nu ligt Brundle zelf onder vuur. Het merendeel van de Twitteraars snapt niet dat Brundle een schild opwerpt voor zijn collega, omdat Kravitz gewoonweg te ver is gegaan. Hele artikel lezen? Klik hier