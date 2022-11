Ewan Gale & Brian van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 17:19

Max Verstappen heeft dit seizoen grote indruk weten te maken met zijn prestaties in de Formule 1. De Nederlander wordt vaak geroemd in de media, maar toch is Christian Horner van mening dat men vooralsnog niet genoeg stilstaat bij het niveau dat de wereldkampioen weet aan te tikken in de koningsklasse.

Het seizoen van Verstappen begon nog lastig met twee uitvalbeurten in de eerste drie races, maar daarna heeft de regerend wereldkampioen geen seconde meer omgekeken naar zijn belabberde start en heeft hij de overwinningen aan elkaar weten te rijgen. Het betekent dat de Limburger uiteindelijk al tijdens de Grand Prix van Japan zijn tweede wereldtitel uit zijn nog jonge carrière wist op te eisen en zoals het er nu naar uit ziet gaan er nog vele volgen.

Vettel vs Verstappen

Horner krijgt de vraag of hij Verstappen kan vergelijken met Sebastian Vettel, de vorige coureur die uiterst succesvol was voor de energiedrankjesfabrikant. "Het zijn twee totaal verschillende coureurs, die allebei uiterst succesvol zijn. Wat Sebastian heeft weten te bereiken in zijn carrière, plaatst hem bij de meest succesvolle coureurs in de sport. Maar wat we dit jaar van Max gezien hebben, is iets heel speciaals", stelt de Brit.

Te weinig erkenning

Hoewel de Nederlander dus indruk maakt, worden zijn resultaten ook vaak bekritiseerd vanwege de controverse die rondom zijn wereldtitels hangt. Denk aan Abu Dhabi en de budgetcap-soap. "Ik heb soms het idee dat zijn resultaten niet de credits krijgen die ze verdienen. Wat we dit jaar hebben mogen zien is een absoluut fenomenale prestatie van een coureur die op de toppen van zijn kunnen presteert", meent de teambaas van Red Bull Racing.