Brian Van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 09:33

Martin Brundle heeft het opgenomen voor collega Ted Kravitz, die na de Grand Prix van de Verenigde Staten onder vuur kwam liggen bij het team van Red Bull Racing en Max Verstappen. Brundle spreekt 'volle support' uit voor de man waardoor Sky Sports in Mexico geboycot werd door de complete renstal van Christian Horner en co.

Aanleiding van de hele boycot zijn uitspraken die Sky Sports' pitreporter Ted Kravitz in Austin gedaan heeft tijdens zijn gebruikelijke rubriek Ted's Notebook. Tijdens het programma, waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem worden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Boycot

"Wat een script zou dit zijn geweest. Hamilton gaat de laatste race in om de beste aller tijden te worden. Hij wordt beroofd, komt terug en de auto van dit jaar is waardeloos en hij wint het hele jaar geen race. Hij vecht met dezelfde man die hem vorig jaar van de titel beroofde en slaagt erin om voor hem te eindigen", zo klonk het onder meer. Door het optreden van Kravitz was het in Mexico wel even mooi geweest voor de Red Bull-stal. Verstappen zou behoorlijk overstuur zijn geweest en door het hele gedoe sprak er in Mexico geen enkele Red Bull-medewerker met één van de Sky Sports-teams.

Bijval

Inmiddels heeft men ook weer aangekondigd dat er vanaf de Grand Prix van Sao Paolo wél weer gewoon gesproken wordt met het medium. Sky Sports-collega Brundle neemt het twee dagen na het weekend en de hele ophef nog maar eens op voor Kravitz via Twitter. De oud-coureur lijkt daarbij ook een klein tikje uit te delen aan de Red Bull-stal en Verstappen. "Om twijfel te voorkomen: mijn vriend en collega voor de afgelopen 26 jaar, Ted Kravitz, krijgt mijn volledige support. Een face to face-gesprek is de enige manier om dit soort problemen op te lossen op een medogenloze plek als de Formule 1-paddock. We hebben allemaal meningen en verschillend werk om te doen, zo is het leven", schrijft de Brit.