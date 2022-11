Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 10:21

Het team van Ferrari vormde in Mexico toch wel de grootste teleurstelling van de grid. In een langzaam weekend kwamen Carlos Sainz en Charles Leclerc niet verder dan de vijfde en zesde plaats. Dat kan gebeuren, maar het tweetal finishte daarnaast op ongeveer één minuut van winnaar Max Verstappen. Mattia Binotto probeert het zwakke optreden te verklaren.

Het had er allemaal een stuk mooier uit kunnen zien voor Ferrari. Bittere realiteit is echter dat de Scuderia vier races voor het eindigen van het seizoen al het hoofd moest buigen voor Verstappen en één race later ook in het constructeurskampioenschap ten opzichte van Red Bull Racing. Daar waar het er in de eerste fase van het seizoen nog allemaal zo rooskleurig uitzag voor de Italianen, die serieus mee leken te kunnen gaan doen om de titel, is het uiteindelijk de Oostenrijkse renstal geweest die er met de prijzen vandoor is gegaan.

Heel moeilijk weekend

Eén race na die teleurstellende nederlaag is het Ferrari dat volledig door de hoeven zakte. De snelheid van de rode bolides leek in Mexico-Stad helemaal nergens op en het team dat het hele jaar vrij dichtbij Red Bull zat, was nergens te bekennen. "Het is absoluut een heel moeilijk weekend geweest. Dat was in de kwalificatie al zo toen we ver achter pole eindigden, terwijl we normaal best competitief zijn in de kwalificatie. En de race heeft simpelweg benadrukt dat we ons deze week niet op ons gemak voelden op de baan. Onze prestaties waren niet geweldig", citeert Motorsport.com de teleurgestelde Binotto.

Binotto zoekt antwoorden

Hoewel er een belangrijke oorzaak lag bij de power unit van de Italianen, is dat niet het enige probleem waar men tegenaan liep. "De wegligging was niet geweldig, de balans ook niet. Als ik later naar de rijders luister tijdens de briefing, dan gaan ze mij vertellen dat de auto niet instuurde. We moeten nog kijken naar wat daar de reden van is, op dit moment hebben we nog geen duidelijke verklaring." Toch zag men het niet helemaal aankomen. "We hoopten dat we een stuk competitiever zouden zijn, maar dat was niet het geval. In Spa hadden we iets vergelijkbaars toen we heel langzaam waren, nu hebben we het nogmaals. Het is iets waar we naar moeten kijken, om te proberen te reageren voor de laatste twee races", besluit hij.