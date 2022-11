Jorn Schonewille

Maandag 31 oktober 2022 18:53

Ricciardo kende een fijne Grand Prix van Mexico. De Australiër eindigde op de zevende plaats en werd verkozen tot Drive of the Day. De McLaren-coureur die nog niet heeft laten weten wat hij volgend jaar gaat doen blikt tevreden terug: ''Was het maar vaker zo.''

Ricciardo begon op de elfde plaats aan de Grand Prix van Mexico. Na verschillende inhaalacties op de baan zag hij zichzelf in gevecht met Yuki Tsunoda iets te gretig handelen. Een botsing tussen de Japanner en de oud-Red Bull coureur was het gevolg. Ricciardo analyseert: ''Ik heb de herhaling gezien. Het was niet onomstotelijk mijn fout. Ik had de binnenkant en botste tegen hem aan. Ik had een vrij strakke lijn. Als we elkaar 30 centimeter meer ruimte hadden gegeven dan zaten we goed.''

Onverklaarbaar

Ricciardo heeft geen verklaring waarom hij zondag zo'n goede race neerzette. Het hele seizoen zit de Australiër al in een vormdip en vorige week eindigde dan ook bijvoorbeeld nog zwaar in mineur. Toen kwam hij namelijk als een na laatste over de streep in Austin. Ricciardo heeft geen verklaring voor zijn goede prestatie en het verslaan van teamgenoot Lando Norris: ''Het was zo leuk. Ik zou willen weten waarom dit niet vaker het geval is. Races waarbij ik op de auto kan vertrouwen en hem neerzet waar ik wil.''

McLaren vs Alpine

Ricciardo en Norris hebben goede zaken gedaan voor McLaren in gevecht met Alpine. Fernando Alonso viel uit en Esteban Ocon eindigde tussen de McLaren-coureurs op plek 8. Hierdoor is de Britse renstal vier punten ingelopen op de Franse concurrent. Het verschil bedraagt momenteel slechts zeven punten. Met nog twee races te gaan kan het dus nog alle kanten op wat betreft plek 4 in het constructeurskampioenschap.