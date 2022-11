Remy Ramjiawan

Afgelopen vrijdag kwam de FIA dan eindelijk met een strafmaat voor de schending van de budgetcap door Red Bull Racing. Daarmee is de zaak afgerond, al vroeg Christian Horner zich wel af hoe het nu mogelijk is, dat het nieuws over het schenden van het kostenplafond al naar buiten is gekomen, voordat de FIA het had medegedeeld.

Toto Wolff was één van de eersten die zich erover had uitgelaten en kreeg steun van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Voormalig Mercedes-medewerker Shaila-Ann Rao is in dienst bij de FIA en dus denkt men bij Red Bull dat daar het lek zit, maar volgens Wolff is het praten over het lek, een poging van het Oostenrijkse team om de aandacht te verleggen, zo legt hij uit bij Sky Deutschland.

'Maakt niet uit hoe we dit weten'

Hoe Wolff aan zijn informatie is gekomen, daar wil hij niets over kwijt, maar hij onthult dat het niet bij de FIA vandaan is gekomen. Daarmee sluit hij Rao als bron, uit. "Het lek komt niet van de FIA. Er zitten het hele jaar tien financieel directeuren bij elkaar om uit te zoeken wie wat heeft gedaan. Wie heeft erover gesproken? Ik denk dat zij het waren", zo wijst Wolff. Bovendien is hij van mening dat het lek helemaal niet ter zaken doet. "Maar er was een overtreding, dus het maakt niet uit hoe we dit te weten zijn gekomen. Een overtreding is een overtreding", ziet de teambaas van Mercedes. Daarnaast vermoedt Wolff dat dit een poging van Red Bull is om de aandacht van de schending te verleggen: "Dit is ook een soort secundair strijdtoneel. Het is een poging van Red Bull om de focus te verleggen."

Christian Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner was op zijn beurt erg boos op het uitgelekte nieuws. Daarnaast zit het verhaal iets genuanceerder in elkaar, dan in eerste instantie wereldkundig werd en de term 'valsspelen' vindt Horner dan ook niet terecht. Het team mag door de schending tien procent minder windtunnel- en CFD-tijd gebruiken, daarnaast mag de renstal een boete van zeven miljoen euro aftikken en Horner spreekt dan ook van een draconische straf.