Remy Ramjiawan

Maandag 31 oktober 2022 10:04 - Laatste update: 10:33

Mercedes-teambaas Toto Wolff krabt zich na de Grand Prix van Mexico achter de oren als hij terugdenkt aan de strategie. George Russell en Lewis Hamilton begonnen op de mediumbanden en gingen daarna over naar de hardste compound en dat bleek achteraf niet de beste keuze te zijn. Ook tijdens de race plaatsten de twee coureurs vraagtekens bij de bandenkeuze, maar het team hield voet bij stuk.

De Grand Prix van Mexico was na de race in Austin de tweede kans om voor de zege te vechten. Ook ditmaal was Max Verstappen een maatje te groot en met een voorsprong van vijftien seconden kwam de Nederlander over de streep. Mercedes gaat nog altijd voor minimaal één zege per seizoen en daarvoor heeft het team nog twee Grands Prix de tijd. Hamilton kon nooit echt een vuist maken tegenover de tweevoudig kampioen in Mexico, daarnaast werd hij ook niet geholpen door de tactiek van zijn team.

'Verrassing'

Wolff geeft na de race tekst en uitleg over de strategische keuze: "Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk oordelen. Maar de medium-hard strategie was op voorhand de beste keuze. Dat de mediums het uiteindelijk zolang uithielden, dat was eigenlijk wel een verrassing. Onze modellen gaven aan dat een éénstopper op soft niet mogelijk was." Ferrari krijgt het hele jaar al kritiek op de strategische keuzes, maar ook de Italianen hadden het ditmaal bij het rechte eind. "Als we de race nog eens over konden doen, dan waren wij ook gestart op de zachte banden", aldus Wolff.

Stijgende lijn

Mercedes vertrekt met een tweede en vierde plek op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Daarmee lijkt het team de weg naar boven te hebben gevonden. Op eigen kracht komt het nog tekort op Red Bull Racing, maar het gat lijkt kleiner te zijn dan voorheen. "We zien de progressie en we zien dat er een stijgende lijn in zit. Dus ik ben erg trots op het team", concludeert Wolff dan ook.