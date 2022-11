Brian Van Hinthum

Maandag 31 oktober 2022 00:31

Zondag wist Max Verstappen overwinning nummer veertien van het seizoen te behalen in Mexico, terwijl Sergio Perez ook naar het podium mocht in zijn thuisrace. Christian Horner is in zijn nopjes met de race in Mexico-Stad en looft de chemie binnen het team én de kwaliteiten van Verstappen.

Red Bull en Verstappen gaven tijdens de Grand Prix van Mexico weer eens hun visitekaartje af. De Nederlander vertrok van pole position en vanaf daar liet hij zien dat hij de man in bloedvorm is. Hij was constant in controle over de race en wist de banden het beste te managen. Gewapend met een uitstekende strategie van Red Bull Racing kwam de Nederlander nooit écht in problemen. Daar bovenop was het ook nog eens Perez die mee wist te gaan richting het podium in zijn thuisrace.

Artikel gaat verder onder video

Complete controle

Voor de camera van Viaplay blikt Horner terug op de voor Red Bull uitstekend verlopen race. "Max heeft vandaag een record gebroken en met het seizoen dat hij heeft was dit opnieuw weer een fantastische rit. Hij controleerde de race. Ik denk dat onze strategie goed was vandaag. De softs en de mediums waren duidelijk de beste banden. Checo had helaas een probleem tijdens de pitstop, maar hoe hij daarna reed met het passeren van de Ferrari's en terugkomen bij George, dat was geweldig. Het is fantastisch om beide coureurs hier op het podium te zien", zegt de Brit.

Resterende doelen

Volgens Horner lag er ook een belangrijke rol voor Gianpiero Lambiase, de race engineer van Verstappen die de Nederlander tot rust moest brengen. "Ik heb GP vandaag naar het podium gestuurd om wat liefde te ontvangen, want hij verdient het. Er heerst een geweldige chemie tussen die twee, maar dat geldt voor het hele team. Dat zorgt ervoor dat we deze geweldige resultaten weten te bereiken. Hij is iets speciaals. Wat we nu zien is iets speciaals. Hij presteert op een ongelofelijk hoog niveau", looft hij Verstappen. Uiteindelijk hoopt Horner ook de laatste twee races te pakken. "Dat is het doel. Twee te gaan nog, we hebben Checo terug op nummer twee in het kampioenschap. Dat hebben we nog nooit gedaan, dus daar gaan we voor."