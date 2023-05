Vandaag, elf jaar geleden: epische overwinning tijdens Grand Prix van Spanje 2012

Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 12:49

Het is vandaag precies elf jaar geleden dat het team van Williams een Grand Prix op zijn naam schreef. De dolgelukkige man heette Pastor Maldonado uit Venezuele. We bekijken en beschrijven de Grand Prix van Spanje uit 2012, verreden op 13 mei op het Circuit de Catalunya in Montmeló, vlakbij Barcelona.

Het in Spanje gelegen Circuit de Cataluya werd in 1991 gebouwd in Montmeló. Meteen vanaf dat zelfde jaar kon er gereden worden op het circuit en dat werd dan ook gedaan door de koningsklasse. Het circuit dat zestien bochten rijk is en wordt gereden over 4,675 kilometer wordt doorgaans beschouwd als een redelijk all-round circuit met lange rechte stukken en een variatie aan verschillende soorten bochten. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouders qua aantal overwinningen. Beide zevenvoudig wereldkampioenen wonnen zes keer in Barcelona.

Het uitzicht in Barcelona was helemaal niet verkeerd destijds

Bij veel Nederlandse autosportliefhebbers zal de race in Catalonië voor altijd bijblijven wegens de fenomenale eerste overwinning van Max Verstappen. De jonge coureur stapte in 2016 voor het eerst in de Red Bull en na een tetser van beide Mercedessen reed de Nederlander met Kimi Raikkonen de hele race lang in zijn kielzog ijskoud naar de overwinning.

Terug naar 2012

Daar gaan we het vandaag niet over hebben, want het is tijd om terug te kijken naar de bizarre race uit 2012. De openingsfase van het 2012-seizoen was op zichzelf al vrij opmerkelijk; in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen zag de koningsklasse namelijk zeven verschillende winnaars. Na overwinningen voor Jenson Button, Fernando Alonso, Nico Rosberg en Sebastian Vettel was het tijdens race vijf van het kampioenschap de opvallendste naam die er uiteindelijk met de zege vandoor ging.

Hamilton viert zijn pole position

De kwalificatie op zaterdag verliep in eerste instantie keurig voor Lewis Hamilton en zijn McLaren. De Britse coureur hoopte de vijfde verschillende winnaar in vijf races te worden en zijn bolide vloog over het Circuit de Catalunya heen. De McLaren-coureur wist met maar liefst vijf tienden zijn concurrentie te verschalken en die concurrentie kwam niet van zomaar een coureur. Het was Pastor Maldonado in zijn Williams die zich keurig voor grote mannen als Fernando Alonso wist te posteren. Ook de Lotussen van Romain Grosjean en Kimi Raikkonen deden het met een vierde en vijfde stek niet slecht.

Hamilton het haasje

Ondanks de tweede plek van Maldonado leek er in eerste instantie weinig geks aan de hand met de kwalificatie an sich. Toch was het Hamilton die door zijn team na afloop gesommeerd werd zijn wagen langs de kant te parkeren om te voorkomen dat er geen brandstof meer was om aan de FIA te overleggen. Na overleg met McLaren kreeg de Britse renstal toch nul het rekest van de FIA en Hamilton werd bestraft door het sportorgaan en naar de achterkant van de grid verplaatst. Gevolg: pole position voor Maldonado!

Maldonado viert zijn onverwachte pole met zijn vader

Het was een unieke prestatie voor de doorgaans beschimpte Venezolaan en na zijn eerste pole position uit zijn carrière leek toch de hele sportwereld er vanuit te gaan dat een hongerige Alonso met Ferrari op zijn thuiscircuit toch wel even het Williams-varkentje zou weten te wassen. De Spanjaard mocht vanaf de tweede stek starten en vanaf daar de jacht gaan openen op de toch minder sterk geachte Williams van Maldonado.

Alonso naar de leiding

Alles leek vanaf het moment dat de lichten uit gingen dan ook voor een leien dakje te gaan voor de tweevoudig wereldkampioen, die hongerig was naar zijn derde wereldtitel en de eerste Ferrari-wereldtitel sinds het kampioenschap van Raikkonen in 2007. De Spanjaard kwam voor zijn uitzinnige publiek uitstekend vanaf zijn plek en verschalkte Maldonado en zijn Williams via de binnenkant om al vroeg de leiding in de race te nemen.

Beide kemphanen in gevecht

Vanaf dat moment leek er in eerste instantie weinig aan de hand voor het team uit Maranello. Alonso had dan wel Maldonado in zijn kielzog, maar de Venezolaan kon simpelweg geen vuist maken tegen de snelle en getergde Spanjaard. Tot de pitstops daar kwamen. Maldonado besloot eerder naar binnen te duiken dan zijn concurrent en stampte er een aantal goede rondjes uit. Het team van Ferrari daarentegen liep de slapen en liet Alonso te lang buiten, waardoor de man uit Oviedo in verkeer terechtkwam en tijd verloor.

Problemen Alonso

Toen de leider van de race naar binnen werd gehaald, was het al te laat. De Ferrari werd door Alonso de pitstraat uitgereden en tot zijn eigen verbazing zag hij hoe Maldonado als een duveltje uit een doosje terechtkwam voor zijn vuurrode bolide. Vanaf dat moment ontstond er een indrukwekkend schouwspel tussen de Spaanstalige coureurs. Het gat tussen de kemphanen varieerde tussen de 0.6 en 1.3 seconden en het was dus ongetwijfeld billenknijpen in de cockpit van een coureur die nog nimmer een race wist te winnen.

Het podium in Barcelona

Feest bij Williams

Maar het onmogelijke gebeurde die dag onder de Spaanse zon. Maldonado wist zijn hoofd ijzig koel te houden onder grote druk van Alonso en nadat de Ferrari-coureur wat grip aan de achterkant van zijn rode bolide verloor, kon Maldonado een paar seconden wegrijden van Alonso om de eerste Venezolaanse winnaar aller tijden te worden in de Formule 1. De onwerkelijke zege in Barcelona was uiteindelijk ook de enige overwinning voor de inmiddels gestopte coureur.

Zure nasmaak

Niet alles verliep uiteindelijk perfect voor het team van Williams is een verder zo mooi sprookjesachtig weekend. Na afloop van de race en de festiviteiten vloog de pitbox van de renstal in de fik en waren er flinke walmen te zien in de paddock. Uiteindelijk kregen de pitcrews van Williams, Caterham en Force India de brand onder controle, al raakten er wel 31 mensen gewond door het vuur. Het was Maldonado die opnieuw liet zien de dag van zijn leven te hebben door zijn 12-jarige neefje Manuel uit het brandende vuur te redden van de garage. De absolute held van de dag op 13 mei 2012.